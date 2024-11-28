Yüz Gerdirme Ameliyatıyla 30 Yaş Gençleşen Kadının Son Hali Görenleri Dumur Etti
Yüz Gerdirme Ameliyatıyla 30 Yaş Gençleşen Kadının Son Hali Görenleri Dumur Etti
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/319...
Son yıllarda estetik operasyon yaptıran kişilerin sayısı epey arttı. Botoks başta olmak üzere yüz gerdirme ameliyatı yaptıranların sayısı da azımsanmayacak derecede. Geçtiğimiz günlerde Wendy isimli 59 yaşındaki bir kadın, yüz gerdirme ameliyatıyla adeta 20'li yaşlarına geri döndü. Wendy'nin son halini görenler doktora hayran kaldı. Gelin, beraber bakalım...
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Günümüzde yaşlanmak belki de en büyük korkularımızdan bir tanesi. Bu nedenle de botoks başta olmak üzere birçok operasyona başvurabiliyoruz.
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Fakat Wendy isimli 59 yaşındaki bir kadın, daha genç görünmek için bıçak altına yatarak son haliyle görenlerde akıl tutulması yaşattı.
Kaz ayağı ve yüzündeki kırışıklıklardan kurtularak 30 yaş gençleşen kadın takdir topladı.
Operasyonu yapan doktor, "Sihir değil tıp" diyerek şaka yapmayı da ihmal etmedi.
Wendy'nin artık göz altları hariç hiçbir yerinde kırışıklık yok. Peki siz neler düşünüyorsunuz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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