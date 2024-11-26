Onlar Asla Büyümüyor: Olgunlaşma Konusunda En Çok Eleştirilen Burçlar
Onlar Asla Büyümüyor: Olgunlaşma Konusunda En Çok Eleştirilen Burçlar
Kaynak: https://www.baselinemag.com/self-deve...
Bazı insanlar büyüse de içindeki çocuğu hiç kaybetmiyor ya, işte burçlarda da bu durum aynen geçerli! Kimi burçlar o enerjik, eğlenceli halleriyle dikkat çekerken, bazen de “bu kadar sorumsuzluk da fazla ama” dedirtebiliyor. Peki, hangi burçlar olgunlaşma konusunda biraz daha geç kalıyor dersiniz? Buyrun astrolojinin o hiç büyümeyen “çocuk ruhlu” temsilcilerine beraber bakalım...
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Zaman zaman olgunlaşmak için bazı şeyler yaşamamız gerekebilir. Fakat astrolojiye göre olgunlaşamamak bazı burçların kanında var.
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Bunlardan ilki Koç burçları. Koçlar her ne kadar enerjik halleriyle bilinse de olgunlaşamadıkları için zaman zaman eleştirilirler.
İkizler de değişken ve öngörülemez doğalarıyla bilinir.
Yay burçlarından bahsetmeye bile gerek yok! Yay burçları özgür ruhları ve maceracı kişilikleriyle bilinir.
Ve son olarak Kovalar. Kovalar sıra dışı ve asi kişilikleriyle bilinir. Bağımsızlıklarına çok değer verirler ve sırf farklı olmak için normlara karşı çıkabilirler.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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