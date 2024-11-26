Aldatan Kız Arkadaşının Son İsteğini Duyunca Adeta Küplere Binen Adam

Maalesef aldatılmak bazı ilişkilerin dinamiğinde var. Her ne kadar bu süreçte bir taraf zarar görse de bir süre sonra unutulup gidiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde aldatılan bir adam, yaşadığı dumur eden süreci en ince detayına kadar anlattı. İlk başlarda aldatıldığına pek üzülmese de kız arkadaşının teklifi karşısında dumur oldu. Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım👇