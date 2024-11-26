Aldatan Kız Arkadaşının Son İsteğini Duyunca Adeta Küplere Binen Adam
Aldatan Kız Arkadaşının Son İsteğini Duyunca Adeta Küplere Binen Adam
Kaynak: https://www.reddit.com/r/EntitledPeop...
Maalesef aldatılmak bazı ilişkilerin dinamiğinde var. Her ne kadar bu süreçte bir taraf zarar görse de bir süre sonra unutulup gidiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde aldatılan bir adam, yaşadığı dumur eden süreci en ince detayına kadar anlattı. İlk başlarda aldatıldığına pek üzülmese de kız arkadaşının teklifi karşısında dumur oldu. Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım👇
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Zaman zaman ilişkilerde birbirinden üzücü durumlarla karşılaşabilmek mümkün. Aldatılmak da bu durumlardan bir tanesi.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, aldatan kız arkadaşının yüzsüzlüğü karşısında dumur olduğunu dile getirdi.
Aldatılmakta bi' problem yok. İnsanın karakterinde var der geçeriz. Fakat aldatan kadın, aldattığı kişiyle birlikteliğine devam etmiş.
Neredeyse 1 seneyi devirdiklerini dile getiren adam, kız arkadaşının teklifi karşısında ise şoka girmiş.
Aldattığı kişiyle ayrı eve çıkan kadın, adamdan faturaları ve kirayı ödemesini rica etmiş.
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"Bu ne yüzsüzlük?" diyen adam, teklifi reddettiğinde ise kız arkadaşının şok olduğunu söylüyor.
“Beni aldattığı takdirde ona verdiğim maddi desteğin sona ereceğini nasıl anlamadığını anlamıyorum. Biz evli değildik. Çocuğumuz yok. Yıllarca ona destek oldum. Ona hiçbir şey borçlu değilim. Ona ve yeni ilişkisine ayakları üzerinde durmaları ve bir düzen kurmaları için yardım etmeyi gerçekten borçlu değilim."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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