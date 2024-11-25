Kaynanası Yüzünden Evliliği Bitme Noktasını Gelen Kadının İlginç Hikayesi
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Kaynanası Yüzünden Evliliği Bitme Noktasını Gelen Kadının İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TwoHotTakes/...
Evliliklerde iki tarafın da ailelerinde bazı problemler yaşanabilir. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kaynanası yüzünden yaşadığı bir olayı anlattı. Anlattıklarına göre kocası, sürekli olarak kendi ailesini önceliyor ve kendisine vakit ayırmıyormuş. Kaynanasıyla yaşadığı sorunlar evliliğini uçurumun eşiğine getiren bir kadın, hikayesini paylaştı. Tüm detaylara birlikte göz atalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki aileler arasında bazı sorunlar yaşanabiliyor. Önemli olan bu sorunları kısa sürede ortadan kaldırabilmek.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının ailesiyle olan problemler yüzünden kendisini uyardığını dile getirdi.
Kadının dediğine göre tüm olay, kadının kocasının soyadını tek başına almak istememesiyle başlıyor. Mahkeme kararıyla hem kendi soyadını kullanıyor hem de kocasının soyadını alıyor.
Bu olay bir kenara, kocası sürekli olarak ailesini önceliyormuş. Örneğin evlilik yıl dönümlerinde ailesi istediği için kocası, evlilik yıl dönümü kutlamamış bile.
“Kocama, ailesiyle birlikte Noel'i yemeğini organize etme konusunda kontrolü ele alması gerektiğini söyledim. Onlara ulaştı ama onlar zaten bizsiz planlar yapmışlardı. Bizden sadece eşlik etmemizi bekliyorlardı. Her iki aileden de 6 saat uzakta yaşıyoruz ve seyahat etmek için zaman ve paradan fedakârlık eden biziz."
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"Bu olaydan beri kocam ve ailesi kavga ediyorlar. Bazen suçlu ben miyim diye düşünmüyor değilim. Sürekli bizden bir şey isteyip adeta huzurumuzu kaçırıyorlar. Bana cephe bile aldılar"
Kadın, kaynanası tarafından saygı görmediğini ve kocasının da kendisini desteklemediğini söylüyor. İşin sonunda ise kocasına "Ya ailen, ya ben!" diyecek raddeye bile gelmiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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