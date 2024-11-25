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Kızının Kedisini Başka Bir Aileye Satan Anne, "Bu Ne Vicdansızlık?" Dedirtecek

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Kızının Kedisini Başka Bir Aileye Satan Anne, "Bu Ne Vicdansızlık?" Dedirtecek

anne Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 21:11

Kediler bizim hayatımızın bir parçası. Üstüne üstlük yıllarca bize eşlik etmiş kedilerimiz bir süreden sonra adeta bir parçamız haline geliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı annesinin kedisini sattığını dile getirdi. Bu olayı duyan diğer kullanıcılar, sinir küpüne döndü. Şu anda kedisine ulaşamayan kullanıcı, 'Böyle anne olmaz olsun' diyor!

İşte detaylar!👇

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Dört ayaklı tüylü dostlarımız kediler, adeta hayatımızın bir parçası. Üstelik sahiplenirseniz adeta kendinizden bir parça haline geliyorlar.

Dört ayaklı tüylü dostlarımız kediler, adeta hayatımızın bir parçası. Üstelik sahiplenirseniz adeta kendinizden bir parça haline geliyorlar.

Bir kullanıcı da annesinin yaptığı korkunç bir şeyi anlattı. Anlatırken de adeta sinirlerine hakim olamadı.

Bir kullanıcı da annesinin yaptığı korkunç bir şeyi anlattı. Anlatırken de adeta sinirlerine hakim olamadı.
twitter.com

'Ağlıyorum ve çok sinirliyim. Çocuğum gibi sevdiğim kedimi anneme emanet edip birkaç aylığına şehir dışına çıkmıştım. Bugün onu almak için annemin evine gittim. Ben yokken misafirliğe gelen bir arkadaşına kedimi SATMIŞ, bana SORMADI bile. 2 hafta önce olmuş bu olay.'

"Mırmır'ı alan kadın, şimdi kocasıyla birlikte yurt dışındaymış. Çocukları bir kedi istiyormuş diye benim kedimi almışlar. Çok kötü hissediyorum... Seni dışarıdaki hayvan düşmanlarından korudum ama kendi annemden koruyamadım... Kusacak gibi hissediyorum, çok kötüyüm"

"Mırmır'ı alan kadın, şimdi kocasıyla birlikte yurt dışındaymış. Çocukları bir kedi istiyormuş diye benim kedimi almışlar. Çok kötü hissediyorum... Seni dışarıdaki hayvan düşmanlarından korudum ama kendi annemden koruyamadım... Kusacak gibi hissediyorum, çok kötüyüm"
twitter.com

Kullanıcılar sinir küpüne döndü. İşte gelen yorumlardan bazıları👇

Kullanıcılar sinir küpüne döndü. İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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