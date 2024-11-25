Kızının Kedisini Başka Bir Aileye Satan Anne, "Bu Ne Vicdansızlık?" Dedirtecek

Kediler bizim hayatımızın bir parçası. Üstüne üstlük yıllarca bize eşlik etmiş kedilerimiz bir süreden sonra adeta bir parçamız haline geliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı annesinin kedisini sattığını dile getirdi. Bu olayı duyan diğer kullanıcılar, sinir küpüne döndü. Şu anda kedisine ulaşamayan kullanıcı, 'Böyle anne olmaz olsun' diyor!

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