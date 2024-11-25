Kendisinden 38 Yaş Büyük Bir Adamla Evlendiği İçin Çok Mutlu Olduğunu İddia Eden Kadın
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Kendisinden 38 Yaş Büyük Bir Adamla Evlendiği İçin Çok Mutlu Olduğunu İddia Eden Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Günümüz ilişkilerinde yaş farkı büyük bir tartışma konusu olsa da herkesin bu konu hakkında farklı düşünceleri var. Gary ve Leah çifti ise aralarındaki 38 yaş farkında rağmen çok ama çok mutlu olduklarını dile getiriyor. Küçük bir yalanla başlayan ilişkilerinde şu anda 6. yıllarını devirmişler. YouTube kanallarında da sık sık ilişkilerinden bahseden çift ise binlerce kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelin, o mutlu mu mutlu ilişkiye hep beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz ki yaş farkı mevzusu uzun ilişkilerde sıklıkça tartışılan konulardan bir tanesi. Herkes bu konuda aynı şeyi düşünmüyor.
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Leah ve Gary çiftinin ilişkisi de tüm bu tabuları yıkan türden desek abartmayız. Kendisinden 38 yaş büyük bir adamla evlenen Leah, kocasıyla 18 yaşındayken tanıştığını dile getiriyor.
Leah ilk başlarda yaşıyla alakalı yalan söylemiş. Çünkü ilk tanıştıklarında Gary tam tamına 56 yaşındaymış. Gerçeği öğrendiğinde ise Gary epey bi' hayal kırıklığına uğramış.
Her ne olursa olsun mutlu olduklarını söyleyen Gary, "Gerçek yaşını öğrendiğimde şaşırdım ama onu çok tanımak istiyordum. O yüzden bu yalanı görmezden geldim." diyor.
YouTube kanallarında ilişkilerine dair her şeyi paylaşan çift, günümüz itibarıyla 6 yıldır birlikteler.
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“İlk tanıştığımızda yaşım konusunda dürüst olmadığım için bu benim hatamdı. Eğer 18 yaşında olduğumu bilseydi benimle birlikte olmazdı ama dürüst olsaydım şimdi bir ilişkimiz olmazdı belki de.”
Gary ile evlendiğinde hali hazırda zaten bir çocuğu olduğunu dile getiren Leah, “Gary ile birlikte olduğumdan beri hayat hakkında çok şey öğrendim. Bir anne, bir eş ve bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu ve bana yol gösterdi” diye ekledi.
E bize de mutluluklar dilemek düşer... Peki siz neler düşünüyorsunuz bu çift hakkında?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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