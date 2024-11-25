Kendisinden 38 Yaş Büyük Bir Adamla Evlendiği İçin Çok Mutlu Olduğunu İddia Eden Kadın

Günümüz ilişkilerinde yaş farkı büyük bir tartışma konusu olsa da herkesin bu konu hakkında farklı düşünceleri var. Gary ve Leah çifti ise aralarındaki 38 yaş farkında rağmen çok ama çok mutlu olduklarını dile getiriyor. Küçük bir yalanla başlayan ilişkilerinde şu anda 6. yıllarını devirmişler. YouTube kanallarında da sık sık ilişkilerinden bahseden çift ise binlerce kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelin, o mutlu mu mutlu ilişkiye hep beraber bakalım👇