Kocasının Telefonunda Utanç Verici Bir İtirafla Karşılaştıktan Sonra Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
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Kocasının Telefonunda Utanç Verici Bir İtirafla Karşılaştıktan Sonra Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
İlişki içerisinde zaman zaman partnerimizle inişli çıkışlı dönemler geçirebiliriz. Önemli olan bu dönemi en hasarsız şekilde atlatabilmek. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının telefonunda gördüğü bir not yüzünden dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi. Notta kendisiyle alakalı utanç verici itiraflarda bulunduğunu vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Buyurun, o hikayenin detayları👇
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Zaman zaman uzun ilişkilerde birbirinden ilginç olaylarla karşılaşmak mümkün. Bu yüzden inişler ve çıkışlar ilişkilerin tadı tuzu olabiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının telefonunda karşılaştığı ilginç bir notu paylaştı. Gördükleri karşısında adeta dumur olduğunu söyledi.
Notta, "Karım çocuğumuzu doğuralı 2 sene oldu ama hala çok kilolu. Yüzü her ne kadar güzel olsa da rüküş kıyafetleri ve o gıdığı gerçekten beni mahvediyor." yazıyormuş.
Kadın, bu notu gördükten sonra dünyasının başına yıkıldığını dile getiriyor. Bu notları da kocasının psikoterapi seansında anlatmak için not aldığını tahmin ettiğini söylüyor.
Notu gördükten sonra kocasıyla konuşmaya bile morali olmadığını söyleyen kadın, "utanmış ve içine kapanık" hissettiğini de ekliyor.
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Siz bu durumda ne yapardınız?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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