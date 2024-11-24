Kocasının Telefonunda Utanç Verici Bir İtirafla Karşılaştıktan Sonra Tüm Dünyası Başına Yıkılan Kadın

İlişki içerisinde zaman zaman partnerimizle inişli çıkışlı dönemler geçirebiliriz. Önemli olan bu dönemi en hasarsız şekilde atlatabilmek. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının telefonunda gördüğü bir not yüzünden dünyasının başına yıkıldığını dile getirdi. Notta kendisiyle alakalı utanç verici itiraflarda bulunduğunu vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Buyurun, o hikayenin detayları👇