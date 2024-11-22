27 Yaşına Kadar Sağır Bir Şekilde Yaşayan Kullanıcının Anlattıkları Paramparça Edecek

Beş duyu organımızdan birini kaybetmek her ne kadar kabus gibi gelse de bu trajik durumu yaşayan onlarca insan var. Bir kullanıcı da duyma yetisini 27 yaşında kazandığını dile getirdi. Sağır olduğu süreçte yaşadığı birbirinden trajik şeyleri söyleyen kullanıcının hikayesi görenlerin yüreklerini burktu. Gelin, o kullanıcının hikayesine hep birlikte bakalım!