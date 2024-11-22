27 Yaşına Kadar Sağır Bir Şekilde Yaşayan Kullanıcının Anlattıkları Paramparça Edecek
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27 Yaşına Kadar Sağır Bir Şekilde Yaşayan Kullanıcının Anlattıkları Paramparça Edecek
Beş duyu organımızdan birini kaybetmek her ne kadar kabus gibi gelse de bu trajik durumu yaşayan onlarca insan var. Bir kullanıcı da duyma yetisini 27 yaşında kazandığını dile getirdi. Sağır olduğu süreçte yaşadığı birbirinden trajik şeyleri söyleyen kullanıcının hikayesi görenlerin yüreklerini burktu. Gelin, o kullanıcının hikayesine hep birlikte bakalım!
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Beş duyu organımızdan birini kaybetmek belki de başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesidir. Özellikle sağırlık, toplumun bir kesimini büyük ölçüde korkutuyor.
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Bunun üzerine bir kullanıcı, 27 yaşına kadar hiçbir şey duymadan yaşadığını anlatarak herkesin yüreğini burktu.
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Bu olaya da sosyal medyadan birbirinden farklı yorumlar geldi.
Buyurun, onlara da göz atalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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