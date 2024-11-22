Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇