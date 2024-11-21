Türkiye Kaçıncı Sırada? Bir Ankete Göre En Güzel Kadınların Bulunduğu Ülkeler Açıklandı
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Türkiye Kaçıncı Sırada? Bir Ankete Göre En Güzel Kadınların Bulunduğu Ülkeler Açıklandı
Geçtiğimiz günlerde bir X hesabı, bir ankete göre dünyada en güzel kadınların bulunduğu ülkeleri açıkladı. İlk sırada Brezilya yer alırken Türkiye'nin ikinci sırada yer alması dikkat çekti. Çeşitli anketlerden yola çıkarak hazırlanan listede totalde 40 ülke var. Gelin o listenin tamamına beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz ki belirli aralıklarla dünyanın en güzel kadınları başka ülkelerden çıkıyor.
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Epic Maps isimli bir Twitter (X) hesabı da dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde olduğuna dair bir sıralama yaptı.
Listenin ilk üç sırasında Brezilya, Türkiye ve Fransa yer alıyor.
Dünyanın En Güzel Kadınlarına Sahip 40 Ülke
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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