onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye Kaçıncı Sırada? Bir Ankete Göre En Güzel Kadınların Bulunduğu Ülkeler Açıklandı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Türkiye Kaçıncı Sırada? Bir Ankete Göre En Güzel Kadınların Bulunduğu Ülkeler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 21:57

Geçtiğimiz günlerde bir X hesabı, bir ankete göre dünyada en güzel kadınların bulunduğu ülkeleri açıkladı. İlk sırada Brezilya yer alırken Türkiye'nin ikinci sırada yer alması dikkat çekti. Çeşitli anketlerden yola çıkarak hazırlanan listede totalde 40 ülke var. Gelin o listenin tamamına beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizler de takdir edersiniz ki belirli aralıklarla dünyanın en güzel kadınları başka ülkelerden çıkıyor.

Sizler de takdir edersiniz ki belirli aralıklarla dünyanın en güzel kadınları başka ülkelerden çıkıyor.

Epic Maps isimli bir Twitter (X) hesabı da dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde olduğuna dair bir sıralama yaptı.

Epic Maps isimli bir Twitter (X) hesabı da dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde olduğuna dair bir sıralama yaptı.

Listenin ilk üç sırasında Brezilya, Türkiye ve Fransa yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde👇

Dünyanın En Güzel Kadınlarına Sahip 40 Ülke

Dünyanın En Güzel Kadınlarına Sahip 40 Ülke

1. Brezilya  

2. Türkiye  

3. Fransa  

4. Rusya  

5. İtalya  

6. Hindistan  

7. Ukrayna  

8. Venezuela  

9. Birleşik Krallık  

10. Kanada  

11. İsveç  

12. Kolombiya  

13. Arjantin  

14. Bulgaristan  

15. Filipinler  

16. Güney Afrika  

17. Meksika  

18. Tayland  

19. Yunanistan  

20. Hollanda  

21. Jamaika  

22. Nijerya  

23. Fas  

24. Lübnan  

25. Avustralya  

26. İspanya  

27. İran  

28. Portekiz  

29. Macaristan  

30. Finlandiya  

31. Sırbistan  

32. Danimarka  

33. Suudi Arabistan  

34. Küba  

35. Kosta Rika  

36. Kenya  

37. İzlanda  

38. Belarus  

39. Malezya  

40. Mısır

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın