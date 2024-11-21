İlk Buluşmaya Çıktıktan 48 Saat Sonra Nişanlanan Çiftin "Allah'ım Nasip Olur mu?" Dedirten İlişkisi
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İlk Buluşmaya Çıktıktan 48 Saat Sonra Nişanlanan Çiftin "Allah'ım Nasip Olur mu?" Dedirten İlişkisi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bazen ilk buluşma o kadar güzel geçer ki buluşmanın sonunda 'Bu benim eşim olacak.' diyebiliriz. Kady ve erkek arkadaşının ilişkisi de tam anlamıyla bu duruma bir örnek niteliğinde. İlk buluşmaya çıktıktan 48 saat sonra nişanlanmaya karar veren çift, görenlere 'Bu ne acele?' dedirtti. Her ne kadar mutlu olduklarını söyleseler de çift sosyal medyada birbirinden farklı eleştiriler aldı. Gelin, o ilişkiye hep beraber bakalım...
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Bazen ilk buluşmaya çıkacağımız kişiyle bir tık ciddi düşünebiliriz. Bir de duygusal boşluktaysanız, bu durum biraz daha kulağa normal gelebiliyor.
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Evlenip bir yastıkta kocamayacaksak ilk buluşmanın ne anlamı var ki zaten?
Kady ve erkek arkadaşının ilişkisi de yukarıda bahsettiğimiz durumun timsali desek yeridir. Çift, ilk buluşmaya çıktıktan tam tamına 48 saat sonra nişanlanmaya karar verdiler.
Birçok kişi "Bu ne hız yahu?" diye sorsa da çift, son derece mutlu olduğunu dile getiriyor.
Nişanlısı Shay, Kady için "İlk gördüğümde vuruldum" diyor. Kady'nin müzik performansını izledikten sonra ona direkt evlenme teklifi etmeye karar vermiş.
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“Arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor, ailem deli olduğumu düşünüyor, bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorlar,” diyor Kady.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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