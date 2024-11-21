İlk Buluşmaya Çıktıktan 48 Saat Sonra Nişanlanan Çiftin "Allah'ım Nasip Olur mu?" Dedirten İlişkisi

Bazen ilk buluşma o kadar güzel geçer ki buluşmanın sonunda 'Bu benim eşim olacak.' diyebiliriz. Kady ve erkek arkadaşının ilişkisi de tam anlamıyla bu duruma bir örnek niteliğinde. İlk buluşmaya çıktıktan 48 saat sonra nişanlanmaya karar veren çift, görenlere 'Bu ne acele?' dedirtti. Her ne kadar mutlu olduklarını söyleseler de çift sosyal medyada birbirinden farklı eleştiriler aldı. Gelin, o ilişkiye hep beraber bakalım...