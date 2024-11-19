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Twitter'a (X) Olan Hakimiyetinizi Ölçen "Twitter Dili ve Edebiyatı" Testi Goygoycuların Diline Düştü

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Twitter'a (X) Olan Hakimiyetinizi Ölçen "Twitter Dili ve Edebiyatı" Testi Goygoycuların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 22:45

Twitter’ın diline ve mizahına ne kadar hakimsiniz? Son günlerde gündemden düşmeyen 'Twitter Dili ve Edebiyatı' testi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hem platformdaki dile hem de olaylara hakimiyetinizi ölçen bu test, goygoycuların radarına girdi. Birçok kullanıcı düşük sonuçlarla hayal kırıklığı yaşarken, bazıları soruların mizahi yanını eğlenceli buldu. Teste göz atmaya hazır mısınız?

Detaylar içeriğin devamında…

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Eğer sıkı bir X (Twitter) kullanıcısıysanız, platformda ilginç bir dille karşılaşmanız mümkün. Birçok kullanıcı, sanki kendi aralarında başka bir dil konuşuyormuş gibi görünebilir.

Eğer sıkı bir X (Twitter) kullanıcısıysanız, platformda ilginç bir dille karşılaşmanız mümkün. Birçok kullanıcı, sanki kendi aralarında başka bir dil konuşuyormuş gibi görünebilir.

Sorular hem Twitter (X) dil bilginizi hem de dönen goygoylara olan hakimiyetinizi ölçüyor. Verdiğiniz cevaplara göre A1'den C2+ seviyesine kadar seviyenizi ölçebiliyorsunuz.

Sorular hem Twitter (X) dil bilginizi hem de dönen goygoylara olan hakimiyetinizi ölçüyor. Verdiğiniz cevaplara göre A1'den C2+ seviyesine kadar seviyenizi ölçebiliyorsunuz.

Teste geçmeden önce gelen yorumlardan bazılarına bi' bakalım👇

Teste geçmeden önce gelen yorumlardan bazılarına bi' bakalım👇
twitter.com

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twitter.com
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Twitter Dili ve Edebiyatı testini aşağıdaki linkten çözebilirsiniz👇

Twitter Dili ve Edebiyatı testini aşağıdaki linkten çözebilirsiniz👇

Test linki

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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