Twitter'a (X) Olan Hakimiyetinizi Ölçen "Twitter Dili ve Edebiyatı" Testi Goygoycuların Diline Düştü

Twitter’ın diline ve mizahına ne kadar hakimsiniz? Son günlerde gündemden düşmeyen 'Twitter Dili ve Edebiyatı' testi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hem platformdaki dile hem de olaylara hakimiyetinizi ölçen bu test, goygoycuların radarına girdi. Birçok kullanıcı düşük sonuçlarla hayal kırıklığı yaşarken, bazıları soruların mizahi yanını eğlenceli buldu. Teste göz atmaya hazır mısınız?

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