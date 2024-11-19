Romantizmi Öldürmüyorlar! Partnerlerine Sıkı Sıkıya Bağlanıp Dağları Delen Ferhat'a Dönüşen Burçlar
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Romantizmi Öldürmüyorlar! Partnerlerine Sıkı Sıkıya Bağlanıp Dağları Delen Ferhat'a Dönüşen Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/love/bigges...
Aşık olmak bazı burçların tam anlamıyla doğasında var. Kısa sürede bağlanıp dağları delen Ferhat moduna bağlayan bu burçlar, ilişki içerisinde de romantik taraflarını göstermekten de geri durmuyorlar. Bu burçlar hem partnerlerini mutlu ediyor hem de huzurlu bir ilişki yaşamalarını sağlıyorlar. Peki kim bu burçlar? İlişki içerisinde kendini kaptırıp partnerini mutlu etmeye ant içmiş o burçlaran hep beraber bakalım...
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Bazen aşık olduğumuzda tam anlamıyla kendimizden geçebiliriz. İşte, bu durum aslında bazı burçların kanında var.
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Bu burçların ilki tabii ki Koçlar! Koçlar, o kadar cesur seviyorlar ki, dağları delen Ferhat'a bile adeta diz çöktürecek türden.
Teraziler de bu listede var. Flört etmeyi eğlenceli hale getiren Teraziler, bu flört yeteneklerini ilişki içerisinde de hiçbir şekilde öldürmüyorlar!
Auralarıyla adeta baş döndüren Akrepleri de unutmamak gerek. Aşk konusunda da bu aura meselesini sıkça konuşturuyorlar.
Ve Balıklar. Doğuştan romantik olarak dünyaya gelen Balıklar, partnerini mutlu etmek için yaratılmışlar desek abartmayız.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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