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Romantizmi Öldürmüyorlar! Partnerlerine Sıkı Sıkıya Bağlanıp Dağları Delen Ferhat'a Dönüşen Burçlar

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Romantizmi Öldürmüyorlar! Partnerlerine Sıkı Sıkıya Bağlanıp Dağları Delen Ferhat'a Dönüşen Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 19:44

Aşık olmak bazı burçların tam anlamıyla doğasında var. Kısa sürede bağlanıp dağları delen Ferhat moduna bağlayan bu burçlar, ilişki içerisinde de romantik taraflarını göstermekten de geri durmuyorlar. Bu burçlar hem partnerlerini mutlu ediyor hem de huzurlu bir ilişki yaşamalarını sağlıyorlar. Peki kim bu burçlar? İlişki içerisinde kendini kaptırıp partnerini mutlu etmeye ant içmiş o burçlaran hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.yourtango.com/love/bigges...
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Bazen aşık olduğumuzda tam anlamıyla kendimizden geçebiliriz. İşte, bu durum aslında bazı burçların kanında var.

Bazen aşık olduğumuzda tam anlamıyla kendimizden geçebiliriz. İşte, bu durum aslında bazı burçların kanında var.

Bu burçların ilki tabii ki Koçlar! Koçlar, o kadar cesur seviyorlar ki, dağları delen Ferhat'a bile adeta diz çöktürecek türden.

Bu burçların ilki tabii ki Koçlar! Koçlar, o kadar cesur seviyorlar ki, dağları delen Ferhat'a bile adeta diz çöktürecek türden.

Koç burcu eğer birini istiyorsa onu mutlu etmek için elinde geleni yapar. Aşık olduğu kişiyi de adeta başının üstünde taşıma potansiyeli olan Koçlar, uzun vadede harika partnerler olarak da bilinir.

Teraziler de bu listede var. Flört etmeyi eğlenceli hale getiren Teraziler, bu flört yeteneklerini ilişki içerisinde de hiçbir şekilde öldürmüyorlar!

İlişkinin tüm yükünü sırtlanmaya her zaman hazır olan Teraziler, hem körü körüne aşık oluyor hem de hiç aldatmıyor. Günümüz ilişki dinamiklerine baktığınızda bu iki önemli olguyu birçok kişide bulamıyoruz. Bu yüzden Terazi bir flörtünüz olursa kaçırmayın deriz.

Auralarıyla adeta baş döndüren Akrepleri de unutmamak gerek. Aşk konusunda da bu aura meselesini sıkça konuşturuyorlar.

Adeta kendilerine bağlama ustası olan Akrepler, aşık olunca partnerinden kopamıyorlar. Onlar hem tutkulu hem takıntılı hem de son derece sadık!

Ve Balıklar. Doğuştan romantik olarak dünyaya gelen Balıklar, partnerini mutlu etmek için yaratılmışlar desek abartmayız.

Her zaman partnerlerini mutlu etmeye ant içmiş Balıklar, ilişkiyi canlı tutmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Yaratıcılıklarını ve duygusallıklarını ilişki boyunca yitirmeyen Balıklar, partnerlerine de sıkı sıkıya bağlı kalıyorlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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