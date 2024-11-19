Görenlere "Zamanında Bunlara mı Gülüyorduk?" Dedirten Birbirinden Acayip Capsler

2010'lu yıllarda popülerleşen capsleri birçoğumuz biliyoruzdur. O dönemler her ne kadar bize komik gelse de şimdi gördüğümüzde 'Gerçekten buna mı gülüyorduk?' dedirtiyorlar. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan buna benzer bazı şeyler istedi. Capsleri paylaşan kullanıcılar, o dönemki mizah anlayışımızı en ince detayına kadar sorgulattı. Kim neler paylaşmış, buyurun beraber bakalım...