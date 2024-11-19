Görenlere "Zamanında Bunlara mı Gülüyorduk?" Dedirten Birbirinden Acayip Capsler
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Görenlere "Zamanında Bunlara mı Gülüyorduk?" Dedirten Birbirinden Acayip Capsler
2010'lu yıllarda popülerleşen capsleri birçoğumuz biliyoruzdur. O dönemler her ne kadar bize komik gelse de şimdi gördüğümüzde 'Gerçekten buna mı gülüyorduk?' dedirtiyorlar. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan buna benzer bazı şeyler istedi. Capsleri paylaşan kullanıcılar, o dönemki mizah anlayışımızı en ince detayına kadar sorgulattı. Kim neler paylaşmış, buyurun beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki bazı meme'ler ve capsler adeta bizi 2010'lu yıllara ışınlıyor. Hatta günümüzde bu gönderile karşımıza çıktığında "Buna mı gülmüşüz?" demekten kendimizi alıkoyamıyoruz?
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Bir kullanıcı da "Zamanında buna mı gülüyorduk?" dedirten şeyleri paylaşmasını istedi diğer kullanıcılardan.
Kullanıcılar da birbirinden ilginç beyin yakan şeyler paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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