Kocasının Verdiği 2700 Lira Harçlıkla Yaşayan Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Kadınlar Benden Nefret Ediyor"
Kocasının Verdiği 2700 Lira Harçlıkla Yaşayan Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Kadınlar Benden Nefret Ediyor"
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/316...
Tradwife geleneği tüm dünyada kendini göstermeye devam ediyor. Tamamen ataerkilden beslenen bu evlilik dinamiği ise insanları ikiye bölüyor. Kadının evde oturduğu, erkeğin ise eve ekmek getirdiği bu dinamik her ne kadar bize Ortaçağ'ı çağrıştırsa da Alyysa isimli bir kadın bu şekilde düşünmüyor. Bir zamanlar orduda görev alırken şu anda kocasının 'hizmetçiliğini' yaparak haftada 78 dolar (2700 TL) ile geçinen kadın, feminizmden de nefret ettiğini dile getiriyor. İsterseniz, o pek bi' garip evliliğe hep beraber bakalım...
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Tradwife kavramını belki duymuşsunuzdur. Tam hali traditional wife olan bu kavram, kocasının boyundurluğunda yaşayan eşler için kullanılıyor.
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Peki ne demek bu? Yani eve ekmeği erkek getiriyor, kadın ise evde oturuyor. Anlayacağınız ataerkinin ta kendisi!
Fakat Alyysa'nın hikayesi hepimize mavi ekran verdirecek cinsten desek yeridir. Kendisi, eskiden orduda görev alırken işi bırakıp kocasının boyunduruğunda yaşamaya karar veriyor.
Kendisinden 23 yaş büyük bir adamla evlenen Alyysa, feminizmden de nefret ettiğini söylüyor.
Kocasından haftalık sadece 78 dolar (yaklaşık 2700 TL) harçlık alan kadın, evin düzeninden ve temizliğinden sorumlu.
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"Kocam eve bakmam için beni çalıştırıyor ve diğer kadınları da gelecekteki maddi başarıları için aynı dinamiği takip etmeye çağırıyorum."
“Şu anda evliyim ve ordudayken kazandığımdan daha fazla kazanıyorum ve bu şimdiye kadar sahip olduğum en iyi iş. Benden nefret eden feministler var ve bunların çoğu 30 yaş üstü bekarlardan oluşuyor."
Feminizmin her açıdan "gereksiz" olduğunu dile getiren kadın, erkeklerin kadınları özgürleştirdiğini bile savunuyor.
İlk başlarda kocası bu evlilik dinamiğine sıcak bakmasa da şu an ikili "mutlu" olduklarını dile getiriyor.
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