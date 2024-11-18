Kocasının Verdiği 2700 Lira Harçlıkla Yaşayan Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Kadınlar Benden Nefret Ediyor"

Tradwife geleneği tüm dünyada kendini göstermeye devam ediyor. Tamamen ataerkilden beslenen bu evlilik dinamiği ise insanları ikiye bölüyor. Kadının evde oturduğu, erkeğin ise eve ekmek getirdiği bu dinamik her ne kadar bize Ortaçağ'ı çağrıştırsa da Alyysa isimli bir kadın bu şekilde düşünmüyor. Bir zamanlar orduda görev alırken şu anda kocasının 'hizmetçiliğini' yaparak haftada 78 dolar (2700 TL) ile geçinen kadın, feminizmden de nefret ettiğini dile getiriyor. İsterseniz, o pek bi' garip evliliğe hep beraber bakalım...