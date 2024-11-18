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Üç Yıl Boyunca Karavanın İçinde Yaşayan Kadının Filmleri Aratmayan İlginç Hikayesi

Üç Yıl Boyunca Karavanın İçinde Yaşayan Kadının Filmleri Aratmayan İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 21:12

Karavanda yaşamak bazılarımızın hayalinde olsa da cesaret edemememiz son derece normal. Fakat bir YouTuber 3 yıl boyunca karavanda yaşayarak hayatında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Bu süreçte duş alırken ve ısınırken yaşadığı zorlukları anlatan kadın, 'Ne hayatlar var be!' dedirtti. İlk etapta çok mutlu olsa da şu anda zorlandığını da vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/316...
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Karavan ile tatile çıkmayı hayatımızda en az bir kere düşünmüşüzdür. Peki karavanda yaşamak?

Karavan ile tatile çıkmayı hayatımızda en az bir kere düşünmüşüzdür. Peki karavanda yaşamak?

Amelise isimli bir kadın, yaklaşık 3 yıldır karavanda yaşıyor. Karavanın "sıcak" bir ortam olduğunu vurgulayan kadın, deneyimlerini kendi YouTube kanalında açıklıyor.

Amelise isimli bir kadın, yaklaşık 3 yıldır karavanda yaşıyor. Karavanın "sıcak" bir ortam olduğunu vurgulayan kadın, deneyimlerini kendi YouTube kanalında açıklıyor.

Cümlelerine, karavanda hayatta kalmanın bir "mucize" olduğunu söyleyerek başlıyor. Her ne kadar keyfili bir deneyim olsa da zaman zaman da bazı zorlukları oluyormuş tabii.

Cümlelerine, karavanda hayatta kalmanın bir "mucize" olduğunu söyleyerek başlıyor. Her ne kadar keyfili bir deneyim olsa da zaman zaman da bazı zorlukları oluyormuş tabii.

Peki nasıl duş alıyor dersiniz? O ilginç süreci şu şekilde anlatıyor👇

Peki nasıl duş alıyor dersiniz? O ilginç süreci şu şekilde anlatıyor👇

“Bir gazlı su ısıtıcısı aldım, böylece sürekli soğuk suyu anında ısıtabilirsiniz. Şu anki su deposunu pek sevmiyorum. Şimdi doğrudan duşuma sıcak su akışı var, bu yüzden yaklaşık üç dakika duş alabiliyorum. Suyu tenime değmeden önce biraz soğuması için uzakta tutmam gerekiyor. Yine de iyi bir deneyim olmuyor benim için. Sanki alevler içinde duş alıyormuşum gibi hissediyorum. Saçlarım inanılmaz zarar görüyor.'

İlk zamanlar karavanın içerisinde dört kamerayla yaşayan kadın, bir süre sonra bu kameraları kaldırmaya karar verdiğini de söylüyor. Kendisinde paranoyaya sebep oluyor, bu yüzden de rüyalarına giriyormuş.

İlk zamanlar karavanın içerisinde dört kamerayla yaşayan kadın, bir süre sonra bu kameraları kaldırmaya karar verdiğini de söylüyor. Kendisinde paranoyaya sebep oluyor, bu yüzden de rüyalarına giriyormuş.
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Peki nasıl mı ısınıyor?

Peki nasıl mı ısınıyor?

Karavana gazlı ısıtıcı kurmaya karar veren kadın, gazlı ısıtıcının kıvılcım saçarak patladığını söylüyor. 'Neredeyse ölüyorum' diyerek duygularını ifade ediyor.

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