Üç Yıl Boyunca Karavanın İçinde Yaşayan Kadının Filmleri Aratmayan İlginç Hikayesi

Karavanda yaşamak bazılarımızın hayalinde olsa da cesaret edemememiz son derece normal. Fakat bir YouTuber 3 yıl boyunca karavanda yaşayarak hayatında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Bu süreçte duş alırken ve ısınırken yaşadığı zorlukları anlatan kadın, 'Ne hayatlar var be!' dedirtti. İlk etapta çok mutlu olsa da şu anda zorlandığını da vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım👇