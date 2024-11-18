Üç Yıl Boyunca Karavanın İçinde Yaşayan Kadının Filmleri Aratmayan İlginç Hikayesi
Üç Yıl Boyunca Karavanın İçinde Yaşayan Kadının Filmleri Aratmayan İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/316...
Karavanda yaşamak bazılarımızın hayalinde olsa da cesaret edemememiz son derece normal. Fakat bir YouTuber 3 yıl boyunca karavanda yaşayarak hayatında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Bu süreçte duş alırken ve ısınırken yaşadığı zorlukları anlatan kadın, 'Ne hayatlar var be!' dedirtti. İlk etapta çok mutlu olsa da şu anda zorlandığını da vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım👇
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Karavan ile tatile çıkmayı hayatımızda en az bir kere düşünmüşüzdür. Peki karavanda yaşamak?
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Amelise isimli bir kadın, yaklaşık 3 yıldır karavanda yaşıyor. Karavanın "sıcak" bir ortam olduğunu vurgulayan kadın, deneyimlerini kendi YouTube kanalında açıklıyor.
Cümlelerine, karavanda hayatta kalmanın bir "mucize" olduğunu söyleyerek başlıyor. Her ne kadar keyfili bir deneyim olsa da zaman zaman da bazı zorlukları oluyormuş tabii.
Peki nasıl duş alıyor dersiniz? O ilginç süreci şu şekilde anlatıyor👇
İlk zamanlar karavanın içerisinde dört kamerayla yaşayan kadın, bir süre sonra bu kameraları kaldırmaya karar verdiğini de söylüyor. Kendisinde paranoyaya sebep oluyor, bu yüzden de rüyalarına giriyormuş.
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Peki nasıl mı ısınıyor?
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