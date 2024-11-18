Bizim Minimum Hayvan Sevgisi: "Maşallah Bu Geyiğe" Yazılı Türk Halısı Goygoy Malzemesi Oldu
Bizim Minimum Hayvan Sevgisi: "Maşallah Bu Geyiğe" Yazılı Türk Halısı Goygoy Malzemesi Oldu
Geçtiğimiz günlerde tarihi bir halı sosyal medyada gündem oldu. Üzerinde geyik deseni olan halı, 'Maşallah bu geyiğe' yazısına da sahip. Sadece desenden ibaret olan bir geyiğin bile kem gözlerden sakınılması hayvan sevgimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu esnada da goygoycular boş durmadı. 'Maşallah bu geyiğe' yazılı halıya birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde geyik figürü olan bir halı viral oldu. Geyiğin yanındaki "Maşallah bu geyiğe" yazısı ise adeta içimizi ısıtmış ve hayvan sevgimizi bir kez daha gözler önüne sermişti.
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Gelin, bu tatlı mı tatlı kültürel halıya kim neler demiş, beraber bakalım👇
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