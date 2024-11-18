Bizim Minimum Hayvan Sevgisi: "Maşallah Bu Geyiğe" Yazılı Türk Halısı Goygoy Malzemesi Oldu

Geçtiğimiz günlerde tarihi bir halı sosyal medyada gündem oldu. Üzerinde geyik deseni olan halı, 'Maşallah bu geyiğe' yazısına da sahip. Sadece desenden ibaret olan bir geyiğin bile kem gözlerden sakınılması hayvan sevgimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu esnada da goygoycular boş durmadı. 'Maşallah bu geyiğe' yazılı halıya birbirinden farklı yorumlar yaptı.