İngilizce Kursunda Yaşlı Olduğu İçin Dışlanan Annenin Masum Hallerini Görünce Sizin de Gözleriniz Dolacak
İngilizce Kursunda Yaşlı Olduğu İçin Dışlanan Annenin Masum Hallerini Görünce Sizin de Gözleriniz Dolacak
Günümüz arkadaş gruplarında genellikle akranlar bir araya geliyor. Bu durum aslında sosyal hayatta da çok farklı değil. Bir İngilizce kursunda yaşından dolayı dışlanan bir annenin feryadı yürekleri burktu. Sınavdan da düşük aldığı için morali epey bozulan kadının isyanı sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Buyurun beraber bakalım...
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Annelerimiz bizim baş tacımız. Onların mutlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.
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Annesinin İngilizce sınavında 48 aldığını dile getirerek bu masum konuşmayı başladı. Annenin masumluğu karşısında kalplerimiz eridi.
Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım👇
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