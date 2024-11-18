onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngilizce Kursunda Yaşlı Olduğu İçin Dışlanan Annenin Masum Hallerini Görünce Sizin de Gözleriniz Dolacak

İngilizce Kursunda Yaşlı Olduğu İçin Dışlanan Annenin Masum Hallerini Görünce Sizin de Gözleriniz Dolacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 17:19

Günümüz arkadaş gruplarında genellikle akranlar bir araya geliyor. Bu durum aslında sosyal hayatta da çok farklı değil. Bir İngilizce kursunda yaşından dolayı dışlanan bir annenin feryadı yürekleri burktu. Sınavdan da düşük aldığı için morali epey bozulan kadının isyanı sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Buyurun beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Annelerimiz bizim baş tacımız. Onların mutlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

Annesinin İngilizce sınavında 48 aldığını dile getirerek bu masum konuşmayı başladı. Annenin masumluğu karşısında kalplerimiz eridi.

Annesinin İngilizce sınavında 48 aldığını dile getirerek bu masum konuşmayı başladı. Annenin masumluğu karşısında kalplerimiz eridi.

Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım👇

Gelin, diğer kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın