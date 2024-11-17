Bunları Okumadan Büryan Yemeyin: İstanbul'da En Lezzetli Şekilde Büryan Yeme Rehberi
Bunları Okumadan Büryan Yemeyin: İstanbul'da En Lezzetli Şekilde Büryan Yeme Rehberi
Siirt ve Bitlis yöresine ait olan Büryan, ülkemizin genelinde sıklıkla tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kokusuyla ve lezzetiyle akıllarda yer edinen Büryan'ı nasıl yemeniz gerektiğinizi biliyor musunuz? @kayamerthasan_ kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, Twitter'da Büryan yemek rehberi paylaştı. Eğer bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse Büryan'ı böyle yemeniz gerekiyormuş! Gelin, o Büryan yeme rehberine beraber bakalım...
Kokusuyla, sunumuyla Büryan, ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen yemeklerden bir tanesi.
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