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Bunları Okumadan Büryan Yemeyin: İstanbul'da En Lezzetli Şekilde Büryan Yeme Rehberi

Bunları Okumadan Büryan Yemeyin: İstanbul'da En Lezzetli Şekilde Büryan Yeme Rehberi

Bitlis Siirt
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 17.11.2024 - 17:05

Siirt ve Bitlis yöresine ait olan Büryan, ülkemizin genelinde sıklıkla tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kokusuyla ve lezzetiyle akıllarda yer edinen Büryan'ı nasıl yemeniz gerektiğinizi biliyor musunuz? @kayamerthasan_ kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, Twitter'da Büryan yemek rehberi paylaştı. Eğer bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse Büryan'ı böyle yemeniz gerekiyormuş! Gelin, o Büryan yeme rehberine beraber bakalım...

Kokusuyla, sunumuyla Büryan, ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen yemeklerden bir tanesi.

Kokusuyla, sunumuyla Büryan, ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen yemeklerden bir tanesi.

Peki Büryan'ı en iyi şekilde nasıl yiyebilirsiniz? Bir kullanıcı, Siirt ve Bitlis yöresine ait olan Büryan'ın nasıl yenileceğine dair bir rehber yayınladı.

Peki Büryan'ı en iyi şekilde nasıl yiyebilirsiniz? Bir kullanıcı, Siirt ve Bitlis yöresine ait olan Büryan'ın nasıl yenileceğine dair bir rehber yayınladı.

Twitter kullanıcısına göre İstanbul'da Büryan yiyorsanız, saat 12 ila 14 arasını tercih etmelisiniz. Böylece hem etin farklı yerlerine, hem de kuyudan yeni çıkan ete kurumadan yetişmiş oluyormuşuz.

Twitter kullanıcısına göre İstanbul'da Büryan yiyorsanız, saat 12 ila 14 arasını tercih etmelisiniz. Böylece hem etin farklı yerlerine, hem de kuyudan yeni çıkan ete kurumadan yetişmiş oluyormuşuz.

Ve elimizden geldiğince kemikli büryan tercih edilmeliymiş.

Ve elimizden geldiğince kemikli büryan tercih edilmeliymiş.

Etin en lezzetlisi kemiğe en yakın olanıymış. Kemikli büryanın gerdan, kaburga, pirzola vb kısımları karışık söylenebilir.

"Büryanın en lezzetli kısımlarından biri “kaşita”dır. Kaşita, etin çıtır ve altındaki yumuşak yağıdır. Eğer kemiksiz büryan yerseniz mutlaka yanında az da olsa kaşita isteyin."

"Büryanın en lezzetli kısımlarından biri “kaşita”dır. Kaşita, etin çıtır ve altındaki yumuşak yağıdır. Eğer kemiksiz büryan yerseniz mutlaka yanında az da olsa kaşita isteyin."

' İdeal kemiksiz büryan üstü çıtır, ortası ince-yumuşak ve et olandır.'

"Büryan kadar, eti kesip hazırlayan ustayı tanımanız da faydalıdır. Bu nedenle mümkün mertebe aynı yere, aynı ustaya gidin ve selamlaşıp, hal hatır sorun. Nasıl sevdiğinizi tarif edin. Az yağlı, çok yağlı, yağsız artık damak tadınıza göre."

"Büryan kadar, eti kesip hazırlayan ustayı tanımanız da faydalıdır. Bu nedenle mümkün mertebe aynı yere, aynı ustaya gidin ve selamlaşıp, hal hatır sorun. Nasıl sevdiğinizi tarif edin. Az yağlı, çok yağlı, yağsız artık damak tadınıza göre."

"Ben büryanın yanında salata vs sevmiyorum. Soğan büryan etle güzel gidiyor. Kemikli et / tuz / etin yağını emmiş pide / çıtır kaşita."

"Ben büryanın yanında salata vs sevmiyorum. Soğan büryan etle güzel gidiyor. Kemikli et / tuz / etin yağını emmiş pide / çıtır kaşita."

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