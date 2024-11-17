Bunları Okumadan Büryan Yemeyin: İstanbul'da En Lezzetli Şekilde Büryan Yeme Rehberi

Siirt ve Bitlis yöresine ait olan Büryan, ülkemizin genelinde sıklıkla tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kokusuyla ve lezzetiyle akıllarda yer edinen Büryan'ı nasıl yemeniz gerektiğinizi biliyor musunuz? @kayamerthasan_ kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, Twitter'da Büryan yemek rehberi paylaştı. Eğer bir gün İstanbul'a yolunuz düşerse Büryan'ı böyle yemeniz gerekiyormuş! Gelin, o Büryan yeme rehberine beraber bakalım...