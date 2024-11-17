Burjuva Hastalığı mı? "Fakirler Depresyona Girmez" İmasında Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Burjuva Hastalığı mı? "Fakirler Depresyona Girmez" İmasında Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Kaynak: https://usafacts.org/articles/how-doe...
Depresyon herkesin başına gelebilecek durumlardan bir tanesi. Sosyal medyada profesyonel olmayan kişiler zaman zaman kendince 'teşhis' de koyabiliyor. Bir kullanıcı ise 'burjuvaların depresyona girdiğini' dile getirerek tepki çekti. Kullanıcıya göre 'akbil basanlar' depresyona girmiyormuş. Kullanıcıya gelen tepkilerin ardından biz de depresyonun ne olduğuna ışık tutalım dedik. Peki depresyona ne sebep olur? Gerçekten burjuva hastalığı mı?
Detaylar içeriğin devamında!
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Depresyon birçok kişinin yaşayabileceği durumlardan bir tanesi. İnternet ortamlarında insanlar kendilerine "teşhis" koyabiliyorlar.
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İsterseniz önce tıbbi olarak depresyonun tanımına bi' bakalım. Depresyon, kişinin duygu durumunu etkileyerek derin bir üzüntü hissi yaratır. Düşünme, ilgi alanları, uyku düzeni ve yeme alışkanlıkları gibi pek çok davranışı olumsuz yönde etkileyen zihinsel ve psikolojik bir rahatsızlıktır.
Depresyon, vefat haberi sonrası, iş ve kaygı sebepleriyle yaşanabilir. Aslında sandığımız gibi "havalı" ya da "burjuvazi" bir kavram değil bu.
"Kötü bir dönemden geçmek" de aslında bu sebeplerden bir tanesi. Bazı kişiler bunu bir grip gibi "dönemsel" bir süreç olarak görebiliyorlar.
Fakat bir kullanıcının depresyona "burjuva hastalığı" demesiyle ortalık fena karıştı.
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Size gerçekleri anlatmadan önce, kullanıcının bu "depresyon tanımına" gelen tepkilere bi' bakalım👇
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Fakat durum aslında bundan ibaret değil. Yoksulluk içinde yaşamak, aynı zamanda ruh sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Yukarıda da dediğimiz gibi, depresyon "burjuva hastalığı" değil.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 2022 verilerine göre, yoksulluk sınırının altında yaşayan insanlar, kaygı, endişe ya da sinirlilik gibi duyguları daha sık hissediyor.
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Yoksulluk içinde olanların yüzde 19,4’ü bu tür duygular yaşadığını söylerken, bu oran genel nüfusta yüzde 12,7 olarak kaydedilmiş.
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