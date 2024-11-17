Burjuva Hastalığı mı? "Fakirler Depresyona Girmez" İmasında Bulunan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Depresyon herkesin başına gelebilecek durumlardan bir tanesi. Sosyal medyada profesyonel olmayan kişiler zaman zaman kendince 'teşhis' de koyabiliyor. Bir kullanıcı ise 'burjuvaların depresyona girdiğini' dile getirerek tepki çekti. Kullanıcıya göre 'akbil basanlar' depresyona girmiyormuş. Kullanıcıya gelen tepkilerin ardından biz de depresyonun ne olduğuna ışık tutalım dedik. Peki depresyona ne sebep olur? Gerçekten burjuva hastalığı mı?

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