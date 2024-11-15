Mesaj Atmak İçin Adeta Sigmund Freud'a Dönüşen Garip Kullanıcı, Alay Konusu Oldu

İlk mesajda hepimiz farklı tonlar benimsesek de yaratacağımız hava son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, biriyle tanışmak için mesaj attı. Kullanıcı, uzun uzun yazdığı mesajında benimsediği Sigmund Freud'dan hâllice tonu ile görenlerin beynini yaktı. Kullanıcının o ilginç ilk mesajına da yorumlar gecikmedi. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Beraber bakalım...