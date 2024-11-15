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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 10:52

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...

Hazırsanız, başlayalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Trump benim başkanım değil"

2. "Trump benim başkanım değil"

3. "Bunu yaptırırken ne düşünüyordu"

3. "Bunu yaptırırken ne düşünüyordu"

4. 👇

4. 👇

5. "13 yıl önce yaptırdığım o mistik dövme"

5. "13 yıl önce yaptırdığım o mistik dövme"
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6. "Arkadaşımın üzerimde denediği ilk dövme"

6. "Arkadaşımın üzerimde denediği ilk dövme"

7. "Sanatçı burada ne anlatmak istiyor?"

7. "Sanatçı burada ne anlatmak istiyor?"

8. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

8. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

9. "İnanılmaz sanatsal duruyor"

9. "İnanılmaz sanatsal duruyor"

10. "Pişman olduğum dövmelerden bir tanesi...

10. "Pişman olduğum dövmelerden bir tanesi...
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11. "Sebebi neydi ki?"

11. "Sebebi neydi ki?"

12. "Bu yazı fontu nedir ya?"

12. "Bu yazı fontu nedir ya?"

13. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

13. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Haydi yorumlara!

15. Haydi yorumlara!

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