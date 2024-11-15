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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 09:49

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Arkadaşlarımla benim uyum"

2. "Arkadaşlarımla benim uyum"

3. "Bu adam 43 yaşında"

3. "Bu adam 43 yaşında"

4. Sebebi neydi ki?

4. Sebebi neydi ki?

5. "Photoshop olduğu hiç belli olmuyor"

5. "Photoshop olduğu hiç belli olmuyor"
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6. 👇

6. 👇

7. "Kafamızda bir sürü soru işareti var"

7. "Kafamızda bir sürü soru işareti var"

8. "Pencerelere dikkat"

8. "Pencerelere dikkat"

9. "Bu kadar photoshopa ne gerek vardı?"

9. "Bu kadar photoshopa ne gerek vardı?"

10. "Kabus gibi bir çalışma olmuş

10. "Kabus gibi bir çalışma olmuş
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11. "Çene ayrıntısı"

11. "Çene ayrıntısı"

12. "Yapay zekayla yapılmış gibi dursa da değil"

12. "Yapay zekayla yapılmış gibi dursa da değil"

13. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

13. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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