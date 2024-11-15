Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. "Arkadaşlarımla benim uyum"
3. "Bu adam 43 yaşında"
4. Sebebi neydi ki?
5. "Photoshop olduğu hiç belli olmuyor"
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6. 👇
7. "Kafamızda bir sürü soru işareti var"
8. "Pencerelere dikkat"
9. "Bu kadar photoshopa ne gerek vardı?"
10. "Kabus gibi bir çalışma olmuş
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11. "Çene ayrıntısı"
12. "Yapay zekayla yapılmış gibi dursa da değil"
13. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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