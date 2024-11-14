2 Saatlik Sınavın Son Dakikasına Kadar Kalan Öğrenci Goygoycuların Radarına Girdi

Üniversitede her ne kadar çalışmalarımızın karşılığını almak istesek de zaman zaman sınav haftaları hepimiz için zorlayıcı olabiliyor. O nedenle de sınavlarda son dakikaya kadar kalabiliyoruz. Belki çok bildiğimizden, belki de hiçbir şey bilmediğimizden. Öyle olacak ki bir kullanıcı da 2 saatlik sınavın son dakikasına kadar kalınca goygoycular boş durmadı. Kullanıcının bu hırsına ise birbirinden farklı yorum geldi.

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