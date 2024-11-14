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2 Saatlik Sınavın Son Dakikasına Kadar Kalan Öğrenci Goygoycuların Radarına Girdi

2 Saatlik Sınavın Son Dakikasına Kadar Kalan Öğrenci Goygoycuların Radarına Girdi

Sınav Vize
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 21:01

Üniversitede her ne kadar çalışmalarımızın karşılığını almak istesek de zaman zaman sınav haftaları hepimiz için zorlayıcı olabiliyor. O nedenle de sınavlarda son dakikaya kadar kalabiliyoruz. Belki çok bildiğimizden, belki de hiçbir şey bilmediğimizden. Öyle olacak ki bir kullanıcı da 2 saatlik sınavın son dakikasına kadar kalınca goygoycular boş durmadı. Kullanıcının bu hırsına ise birbirinden farklı yorum geldi.

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Malum vize haftası geldi. Boy boy kahveler hazırlandı, slaytlar açıldı ve usul usul not çıkarılıyor...

Malum vize haftası geldi. Boy boy kahveler hazırlandı, slaytlar açıldı ve usul usul not çıkarılıyor...

Emeklerimiz boşa gitmesin tabii. Bir kullanıcının girdiği sınavda 2 saat boyunca durması, fena goygoy malzemesi oldu.

Emeklerimiz boşa gitmesin tabii. Bir kullanıcının girdiği sınavda 2 saat boyunca durması, fena goygoy malzemesi oldu.
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"Bu ne hırs be kardeşim?" dedirten o anlara gelen bazı yorumlara buyrun beraber bakalım👇

"Bu ne hırs be kardeşim?" dedirten o anlara gelen bazı yorumlara buyrun beraber bakalım👇
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