2 Saatlik Sınavın Son Dakikasına Kadar Kalan Öğrenci Goygoycuların Radarına Girdi
2 Saatlik Sınavın Son Dakikasına Kadar Kalan Öğrenci Goygoycuların Radarına Girdi
Üniversitede her ne kadar çalışmalarımızın karşılığını almak istesek de zaman zaman sınav haftaları hepimiz için zorlayıcı olabiliyor. O nedenle de sınavlarda son dakikaya kadar kalabiliyoruz. Belki çok bildiğimizden, belki de hiçbir şey bilmediğimizden. Öyle olacak ki bir kullanıcı da 2 saatlik sınavın son dakikasına kadar kalınca goygoycular boş durmadı. Kullanıcının bu hırsına ise birbirinden farklı yorum geldi.
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Malum vize haftası geldi. Boy boy kahveler hazırlandı, slaytlar açıldı ve usul usul not çıkarılıyor...
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Emeklerimiz boşa gitmesin tabii. Bir kullanıcının girdiği sınavda 2 saat boyunca durması, fena goygoy malzemesi oldu.
"Bu ne hırs be kardeşim?" dedirten o anlara gelen bazı yorumlara buyrun beraber bakalım👇
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