İnsanların Eski Sevgilisinden Kopamamasının Ardındaki 'İlk Aşk Teorisi' Nedir?
İnsanların Eski Sevgilisinden Kopamamasının Ardındaki 'İlk Aşk Teorisi' Nedir?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/314...
Bazen eski sevgiliye 'takıntılı' kalmak, her ne kadar normal görünse de, yeni aşklara yelken açarken karşımıza büyük bir engel olarak çıkıyor. Partnerlerin güvenini zedeleyen bu durum, günümüz ilişkilerinde sıkça görülüyor. Peki, bunun arkasında yatan sebep ne? 'İlk Aşk Teorisi' denilen bu yaklaşım, insanların geçmişten kopamayarak sürekli maziden bir parça aradığını öne sürüyor. İnsanlar neden eski sevgilisini unutamıyor?
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Eski sevgili terörü diye bir şey var. Zaman zaman karşı taraf eskiye bir çizgi çekemez ve bazı şeyleri tarihin tozlu raflarına kaldıramaz.
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"Sevgilim, eski sevgilisinin sosyal medya hesaplarını takip edip duruyor" diye şikayet edebilirsiniz. Fakat psikologlara göre "ilk aşk teorisi" diye bir durum var.
Bazen erkek olan taraf, buluştuğu her kişinin gözünde, sesinde ve teninde ilk aşkını arayabiliyormuş. Öptüğümüz ilk kişiyi unutsak bile öptüğümüz o ilk anı unutamayabiliyormuşuz.
"Daha önce hiç hissedilmemiş bu duygular, bu duyguya tutunmamıza ve onu diğer ilişkilerin erişmesi gereken bir ölçüt olarak kullanmamıza, genellikle bilinçaltında o kişinin bir versiyonunu diğer flörtlerde veya yeni ilişkilerde bulmaya çalışmamıza neden olabilir."
“Unutmayın, 'ilk aşkınız' için kalbinizde küçük bir yer olması normal olsa da geçmişteki bu kişiler aklınızda hala kalmaya devam ediyorsa ve bunlar sadece anılardan ibaret değilse, bir tür umuda tutunuyorsanız veya bunları şu anki ilişkileriniz için olması gereken bir "dinamik" olarak kullanıyorsanız, bu psikolojik olarak zayıf olduğunuzu gösterebilir."
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Peki şu anki sevgilinizin eski sevgilisini unutamadığını nasıl anlarsınız?
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