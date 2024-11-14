İnsanların Eski Sevgilisinden Kopamamasının Ardındaki 'İlk Aşk Teorisi' Nedir?

Bazen eski sevgiliye 'takıntılı' kalmak, her ne kadar normal görünse de, yeni aşklara yelken açarken karşımıza büyük bir engel olarak çıkıyor. Partnerlerin güvenini zedeleyen bu durum, günümüz ilişkilerinde sıkça görülüyor. Peki, bunun arkasında yatan sebep ne? 'İlk Aşk Teorisi' denilen bu yaklaşım, insanların geçmişten kopamayarak sürekli maziden bir parça aradığını öne sürüyor. İnsanlar neden eski sevgilisini unutamıyor?