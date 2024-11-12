Kocasının Kendisini Yıllarca Manipüle Ettiğini Fark Eden Kadının Pek Bi' Haklı İsyanı

İlişki içerisinde belki de hiç fark etmeden manipüle edilebiliriz. Bunu fark ettiğimizde her ne kadar hayal kırıklığına uğrasak da bazı ilişkilerin dinamiğinde maalesef ki bu var. Bir kadın da yıllarca evli olduğu kocasının kendisini manipüle ettiğini fark edince boşanma avukatının yolunu tuttu. Artık kendisinden şüphe etmeye başladığını dile getiren kadının isyanı kendisine hak verdirdi. Bu manipülasyonlar yüzünden 'uyuştuğunu' da vurgulayan kadının o trajik mi trajik evlilik hikayesine gelin beraber bakalım👇