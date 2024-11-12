Kocasının Kendisini Yıllarca Manipüle Ettiğini Fark Eden Kadının Pek Bi' Haklı İsyanı
Kocasının Kendisini Yıllarca Manipüle Ettiğini Fark Eden Kadının Pek Bi' Haklı İsyanı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TwoHotTakes/...
İlişki içerisinde belki de hiç fark etmeden manipüle edilebiliriz. Bunu fark ettiğimizde her ne kadar hayal kırıklığına uğrasak da bazı ilişkilerin dinamiğinde maalesef ki bu var. Bir kadın da yıllarca evli olduğu kocasının kendisini manipüle ettiğini fark edince boşanma avukatının yolunu tuttu. Artık kendisinden şüphe etmeye başladığını dile getiren kadının isyanı kendisine hak verdirdi. Bu manipülasyonlar yüzünden 'uyuştuğunu' da vurgulayan kadının o trajik mi trajik evlilik hikayesine gelin beraber bakalım👇
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İlişki içerisinde sık sık manipüle edildiğinizi hissetmişsinizdir. Partner seçimlerimizden dolayı manipüle edilmek zaman zaman elimizde olamayabiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kocasının kendisini manipüle ettiğini anlattı.
Neredeyse çeyrek asırdır evli olan çift, son zamanlarda kendisinden şüphe ettiğini fark ediyor.
Her ne kadar inişli çıkışlı bir evlilikleri de olsa mutlu olduğunu söyleyen kadın, kocasının durmadan kendisine çok fazla soru sorduğunu vurguluyor.
"Her ne yaparsam yapayım, bana 'Emin misin?' diye soruyor. Sanki benim aklım ve düşünme yetim yokmuş gibi davranıyor"
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"Bir keresinde çok şiddetli bir kavga ettik. Bana duygularımın 'abartılı' olduğunu dile getirdi."
"Duygularımın hafife indirgenmesi hiç hoşuma gitmiyor. Her fırsatta yaptığım şeyleri sorgulamaya başladım. Acaba gerçekten fazla mı abartıyorum?"
Kadın, kocası yüzünden "uyuştuğunu" dile getirerek artık hiçbir şey hissedemediğini dile getiriyor. Gizliden gizliye manipüle edildiğini fark eden kadın boşanmak istediğinin de altını çiziyor.
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