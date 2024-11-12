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Türk Bilim İnsanlarından "Hamilelik" Çalışması: Mars'ta Hamile Kalmanın Olasılığı Var mı?

Türk Bilim İnsanlarından "Hamilelik" Çalışması: Mars'ta Hamile Kalmanın Olasılığı Var mı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 17:05

2050 yılına kadar Mars'ta koloni kurulması uzun zamandır planlanan projelerden bir tanesi. Bu koloninin sürekliliği ise bilim dünyasında tartışılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik' konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı. Bulgularda Mars'ta hamile kalmanın bazı 'riskler' taşıdığı vurgulandı. Olası hamilelik vakalarına karşı ise bazı donanımların ve kıyafetlerin üzerinde çalışıldığının da altı çizildi.

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Uzun bir süredir Mars'ta yaşamın olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Eğer bilim dünyasını yakından takip ediyorsanız 2050 yılına kadar bir koloni kurma planı olduğunu da duymuşsunuzdur.

Uzun bir süredir Mars'ta yaşamın olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Eğer bilim dünyasını yakından takip ediyorsanız 2050 yılına kadar bir koloni kurma planı olduğunu da duymuşsunuzdur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik" konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik" konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı.

Peki Mars'ta hamile kalmak gerçekten mümkün mü? Abdurrahman Ergin Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma gebelik simülasyonlarıyla da desteklendi.

Peki Mars'ta hamile kalmak gerçekten mümkün mü? Abdurrahman Ergin Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma gebelik simülasyonlarıyla da desteklendi.

Araştırma sonucunda Mars'ta hamile kalmanın yüksek radyasyon sebebiyle son derece riskli olduğu ortaya çıktı.

Her ne kadar koruyucu giysiler de giyilse Mars'ın yüzeyindeki kozmik radyasyonun Dünya'dakinden daha fazla olduğu öğrenildi.

Her ne kadar koruyucu giysiler de giyilse Mars'ın yüzeyindeki kozmik radyasyonun Dünya'dakinden daha fazla olduğu öğrenildi.

Bulgulara göre, uzayda kalacak bir insan 90 ila 324 mSv radyasyon alırken, Dünya’da bu oran en fazla 5 mSv seviyesinde.

Bulgulara göre, uzayda kalacak bir insan 90 ila 324 mSv radyasyon alırken, Dünya’da bu oran en fazla 5 mSv seviyesinde.

Bu radyasyon sebebiyle Mars'ta hamile kalmak epey bir riskli.

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Türk araştırmacılar, olası bir hamileliğe karşı radyasyondan korunma yolları üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.

Türk araştırmacılar, olası bir hamileliğe karşı radyasyondan korunma yolları üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.

Uzay seyahatlerinde istenmeyen gebelik nedeniyle koruyucu kıyafetlerin ve donanımların üretilmesi gerektiği vurgulandı.

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