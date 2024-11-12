Türk Bilim İnsanlarından "Hamilelik" Çalışması: Mars'ta Hamile Kalmanın Olasılığı Var mı?
Türk Bilim İnsanlarından "Hamilelik" Çalışması: Mars'ta Hamile Kalmanın Olasılığı Var mı?
2050 yılına kadar Mars'ta koloni kurulması uzun zamandır planlanan projelerden bir tanesi. Bu koloninin sürekliliği ise bilim dünyasında tartışılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik' konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı. Bulgularda Mars'ta hamile kalmanın bazı 'riskler' taşıdığı vurgulandı. Olası hamilelik vakalarına karşı ise bazı donanımların ve kıyafetlerin üzerinde çalışıldığının da altı çizildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir Mars'ta yaşamın olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Eğer bilim dünyasını yakından takip ediyorsanız 2050 yılına kadar bir koloni kurma planı olduğunu da duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik" konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı.
Peki Mars'ta hamile kalmak gerçekten mümkün mü? Abdurrahman Ergin Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma gebelik simülasyonlarıyla da desteklendi.
Her ne kadar koruyucu giysiler de giyilse Mars'ın yüzeyindeki kozmik radyasyonun Dünya'dakinden daha fazla olduğu öğrenildi.
Bulgulara göre, uzayda kalacak bir insan 90 ila 324 mSv radyasyon alırken, Dünya’da bu oran en fazla 5 mSv seviyesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk araştırmacılar, olası bir hamileliğe karşı radyasyondan korunma yolları üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın