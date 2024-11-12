Türk Bilim İnsanlarından "Hamilelik" Çalışması: Mars'ta Hamile Kalmanın Olasılığı Var mı?

2050 yılına kadar Mars'ta koloni kurulması uzun zamandır planlanan projelerden bir tanesi. Bu koloninin sürekliliği ise bilim dünyasında tartışılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir, Mars'ta hamilelik' konusu üzerine yaptığı araştırmada önemli sonuçlara ulaştı. Bulgularda Mars'ta hamile kalmanın bazı 'riskler' taşıdığı vurgulandı. Olası hamilelik vakalarına karşı ise bazı donanımların ve kıyafetlerin üzerinde çalışıldığının da altı çizildi.