ABD Başkanı Donald Trump'ın Günlük Olarak Tükettiği Şeyleri Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz
ABD Başkanı Donald Trump'ın Günlük Olarak Tükettiği Şeyleri Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz
Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı seçilen siyasetçi Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan siyasi figürlerden bir tanesi. Magazin açıklamalarıyla da sık sık akıllara kazınan Trump, siyasi kimliği dışında da ilginç bir yaşam tarzına sahip. 78 yaşındaki Trump'ın günlük olarak tükettiği besinler ise gündem konusu oldu. Peki ABD Başkanı Donald Trump günlük olarak neler tüketiyor?
İşte detaylar...
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ABD genel seçimlerinde rakibi Kamala Harris'i mağlup edip tekrardan başkan seçilen Donald Trump dünya çapında en çok tanınan siyasi figürlerden bir tanesi.
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Fakat bugün Trump'ın siyasi kimliğini bir kenara bırakıp günlük olarak tükettiği şeylere göz atacağız. Çünkü bi' hayli ilginç.
Örneğin Trump, pek çoğumuz gibi pizzanın kenarlarını yemiyor. Ortasını yiyip bırakıyor.
Yerel restoranlardan hijyen nedeniyle kaçındığın için büyük ve her yerde gördüğümüz hamburger zincirlerinden tüketiyor kendisi.
2018 yılında gazetecilere “Eğer yapabilirsem kahvaltıdan kaçınırım. Genelde öğle yemeği yerim ama benim esas öğünüm akşam yemeği,” demeyi de ihmal etmemişti.
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Eğer kahvaltı yaparsada tercihi genellikle bacon ve yumurta, mısır gevreği veya muffin oluyor.
Trump, gün içinde fazla yemek yemeyi sevmiyor. Eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski tarafından kaleme alınan Let Trump Be Trump kitabında, Trump’ın genellikle “14 ila 16 saat boyunca yemek yemediği” ifade ediliyor.
Trump, Diet Coke içmeyi de çok seviyor; günde 12 kutu içtiği söyleniyor. Alkol ise tamamen hayatında yok. Bunun sebebi, muhtemelen, alkolle sorunlar yaşayan kardeşinin Donald’a hiç içmemesini tavsiye etmesi.
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