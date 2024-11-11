ABD Başkanı Donald Trump'ın Günlük Olarak Tükettiği Şeyleri Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz

Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı seçilen siyasetçi Donald Trump dünya çapında en çok konuşulan siyasi figürlerden bir tanesi. Magazin açıklamalarıyla da sık sık akıllara kazınan Trump, siyasi kimliği dışında da ilginç bir yaşam tarzına sahip. 78 yaşındaki Trump'ın günlük olarak tükettiği besinler ise gündem konusu oldu. Peki ABD Başkanı Donald Trump günlük olarak neler tüketiyor?

İşte detaylar...