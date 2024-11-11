Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek
Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek
Kaynak: https://www.bilimteknik.tubitak.gov.t...
Ayakkabı bağcıklarının yolun ortasında yürürken birden çözüldüğüne şahit olmuşsunuzdur. Bu her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da aslında arkasında büyük bir bilim yatıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir akademisyenin yaptığı araştırma sonucunda ayakkabı bağcıklarının neden durduk yere çözüldüğü açığa çıkmıştı. Peki gerçekten, ayakkabı bağcıkları neden durduk yere çözülüyor? Gerçekten sıkı bağlayamadığımız için mi?
Beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayakkabı bağcıklarının durduk yere çözüldüğünü illaki deneyimlemişsinizdir. Her ne kadar "Sıkı bağlayalım o zaman" desek de aslında durum bundan çok daha fazlası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında bu araştırma iki kızın bu durumu merak etmesi sayesinde gündeme geliyor. Bir akademisyen yardımıyla bu durum araştırılmaya başlıyor.
Peki neden çözülüyor bu bağcıklar? Normalde, bağcıkların düğümünü bir arada tutan şey sürtünme; özellikle sıkıca bağlandığında ilmekler birbirine iyice dolanarak düğümü sabitliyor.
Fakat işin içine koşu hareketleri girince işler değişiyor. Ayak her yere çarptığında düğümün merkezine bir kuvvet uygulanıyor ve ani bir ivme oluşuyor.
Bu ivme, bağcıkları ileri geri hareket ettiriyor ve tıpkı görünmez bir el gibi düğümü iki yandan çekiştiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğüm, sürtünmeye karşı koyamayıp bir noktada yenik düşüyor ve kendi kendine açılıveriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın