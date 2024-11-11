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Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek

Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 17:25

Ayakkabı bağcıklarının yolun ortasında yürürken birden çözüldüğüne şahit olmuşsunuzdur. Bu her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da aslında arkasında büyük bir bilim yatıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir akademisyenin yaptığı araştırma sonucunda ayakkabı bağcıklarının neden durduk yere çözüldüğü açığa çıkmıştı. Peki gerçekten, ayakkabı bağcıkları neden durduk yere çözülüyor? Gerçekten sıkı bağlayamadığımız için mi?

Beraber bakalım...

Kaynak: https://www.bilimteknik.tubitak.gov.t...
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Ayakkabı bağcıklarının durduk yere çözüldüğünü illaki deneyimlemişsinizdir. Her ne kadar "Sıkı bağlayalım o zaman" desek de aslında durum bundan çok daha fazlası.

Aslında bu araştırma iki kızın bu durumu merak etmesi sayesinde gündeme geliyor. Bir akademisyen yardımıyla bu durum araştırılmaya başlıyor.

Aslında bu araştırma iki kızın bu durumu merak etmesi sayesinde gündeme geliyor. Bir akademisyen yardımıyla bu durum araştırılmaya başlıyor.

Peki neden çözülüyor bu bağcıklar? Normalde, bağcıkların düğümünü bir arada tutan şey sürtünme; özellikle sıkıca bağlandığında ilmekler birbirine iyice dolanarak düğümü sabitliyor.

Peki neden çözülüyor bu bağcıklar? Normalde, bağcıkların düğümünü bir arada tutan şey sürtünme; özellikle sıkıca bağlandığında ilmekler birbirine iyice dolanarak düğümü sabitliyor.

Fakat işin içine koşu hareketleri girince işler değişiyor. Ayak her yere çarptığında düğümün merkezine bir kuvvet uygulanıyor ve ani bir ivme oluşuyor.

Fakat işin içine koşu hareketleri girince işler değişiyor. Ayak her yere çarptığında düğümün merkezine bir kuvvet uygulanıyor ve ani bir ivme oluşuyor.

Bu ivme, bağcıkları ileri geri hareket ettiriyor ve tıpkı görünmez bir el gibi düğümü iki yandan çekiştiriyor.

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Düğüm, sürtünmeye karşı koyamayıp bir noktada yenik düşüyor ve kendi kendine açılıveriyor.

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