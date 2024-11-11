Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek

Ayakkabı bağcıklarının yolun ortasında yürürken birden çözüldüğüne şahit olmuşsunuzdur. Bu her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da aslında arkasında büyük bir bilim yatıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir akademisyenin yaptığı araştırma sonucunda ayakkabı bağcıklarının neden durduk yere çözüldüğü açığa çıkmıştı. Peki gerçekten, ayakkabı bağcıkları neden durduk yere çözülüyor? Gerçekten sıkı bağlayamadığımız için mi?

Beraber bakalım...