Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Bir de Psikologdan Dinleyelim! Eski Sevgilimizi Unutamamamızın Sebebi Aslında Ne?

Bir de Psikologdan Dinleyelim! Eski Sevgilimizi Unutamamamızın Sebebi Aslında Ne?

ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 13:32

Mazi kalbimizde bazen yaradır. Bazı kişilerde eski sevgiliye sadakat, unutamama ve takıntı gibi şeyler görülebiliyor. Her ne kadar acı taze olsa da eski eskide kalmalı tabii. Peki eski sevgiliyi neden unutamayız? Instagram'daki paylaşımlarıyla tanıdığımız Psikolog Aycan Koç açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazen eski sevgili, mazi ve yaşanmışlıklar unutulmaz. Her gözde, her seste belki de her tuttuğumuz elde o kişiyi ararız.

Peki neden böyle olur? Neden eski sevgilimizden bir türlü kopamayız?

Peki neden böyle olur? Neden eski sevgilimizden bir türlü kopamayız?

Psikolog Aycan Koç, bu durumu "idealizasyon" olarak açıklıyor. Yani, eski sevgiliyle alakalı tüm kötü anıların rafa kaldırılması, yerine sadece iyi anıların hatırlanması.

Psikolog Aycan Koç, bu durumu "idealizasyon" olarak açıklıyor. Yani, eski sevgiliyle alakalı tüm kötü anıların rafa kaldırılması, yerine sadece iyi anıların hatırlanması.

Bir kişiyi "idealize" ettikten sonra hayal kırıklığına uğramak tabii ki kötü bir durum. O kişinin "eski" olmasının da bir sebebi var.

Aycan Koç'un açıklamasını gelin birlikte dinleyelim👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın