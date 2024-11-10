Bir de Psikologdan Dinleyelim! Eski Sevgilimizi Unutamamamızın Sebebi Aslında Ne?
Bir de Psikologdan Dinleyelim! Eski Sevgilimizi Unutamamamızın Sebebi Aslında Ne?
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Bazen eski sevgili, mazi ve yaşanmışlıklar unutulmaz. Her gözde, her seste belki de her tuttuğumuz elde o kişiyi ararız.
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Peki neden böyle olur? Neden eski sevgilimizden bir türlü kopamayız?
Psikolog Aycan Koç, bu durumu "idealizasyon" olarak açıklıyor. Yani, eski sevgiliyle alakalı tüm kötü anıların rafa kaldırılması, yerine sadece iyi anıların hatırlanması.
Bir kişiyi "idealize" ettikten sonra hayal kırıklığına uğramak tabii ki kötü bir durum. O kişinin "eski" olmasının da bir sebebi var.
Aycan Koç'un açıklamasını gelin birlikte dinleyelim👇
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