Bir de Psikologdan Dinleyelim! Eski Sevgilimizi Unutamamamızın Sebebi Aslında Ne?

Mazi kalbimizde bazen yaradır. Bazı kişilerde eski sevgiliye sadakat, unutamama ve takıntı gibi şeyler görülebiliyor. Her ne kadar acı taze olsa da eski eskide kalmalı tabii. Peki eski sevgiliyi neden unutamayız? Instagram'daki paylaşımlarıyla tanıdığımız Psikolog Aycan Koç açıkladı!