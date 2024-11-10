Hayvan Aleminin En Büyük Memelilerinden Biri Olan Filler Neden Zıplayamaz?

Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerin zıplayamadığını belki de birçoğumuz biliyoruz. Her ne kadar bu durumun 'ağırlıklarından' kaynaklı olduğunu düşünsek de aslında arkasında evrimsel bir süreç de yatıyor. Kas ve kemik özellikleri diğer hayvanlara göre farklılık gösteren filler neden zıplayamaz? Hem evrimsel sürece hem de bilim insanlarının açıklamalarına beraber bakalım!

Buyurun...