Hayvan Aleminin En Büyük Memelilerinden Biri Olan Filler Neden Zıplayamaz?
Hayvan Aleminin En Büyük Memelilerinden Biri Olan Filler Neden Zıplayamaz?
Kaynak: https://www.bilgi.net/2022/03/filler-...
Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerin zıplayamadığını belki de birçoğumuz biliyoruz. Her ne kadar bu durumun 'ağırlıklarından' kaynaklı olduğunu düşünsek de aslında arkasında evrimsel bir süreç de yatıyor. Kas ve kemik özellikleri diğer hayvanlara göre farklılık gösteren filler neden zıplayamaz? Hem evrimsel sürece hem de bilim insanlarının açıklamalarına beraber bakalım!
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Filler hayvanlar alemindeki en büyük memelilerden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki fillerin zıplama yetisi yok.
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Her ne kadar "ağırlıklarından" dolayı olduğu düşünülse de aslında durum sadece bundan ibaret değil. Peki filler neden zıplayamaz?
Filler ağırlıkları gereği sağlam bir kemik yapısına da sahip. Bu sebeple dizlerini bükemiyor ve kendilerini yukarı doğru ittiremiyorlar.
Zaten doğada filleri avlayan herhangi bir tür olmadığı için zıplamalarını gerektirecek bir durum da yok.
Londra’daki Royal Veterinary College’da evrimsel biyomekanik profesörü John Hutchinson, bu durumun büyük olasılıkla hayvanların aşırı kiloları, görece zayıf bacak kasları ve esneklikten yoksun ayak bilekleri nedeniyle ortaya çıktığını ifade ediyor.
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"Sıçrayabilen hayvanların, oldukça esnek ayak bileklerine, güçlü aşil tendonlarına ve sağlam baldır kaslarına sahip olmaları gerekir. Fillerin ise alt bacak kasları oldukça zayıftır ve ayak bilekleri fazla esnek değildir."
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