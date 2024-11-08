Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos: Donald Trump'ın Seçim Zaferi Hakkında Teknoloji Liderleri Neler Düşünüyor?
Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos: Donald Trump'ın Seçim Zaferi Hakkında Teknoloji Liderleri Neler Düşünüyor?
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/11/07/te...
Kamala Harris ve Donald Trump'ın başabaş yarıştığı ABD seçimlerinin kazananı Donald Trump oldu. ABD halkı ikiye bölünse de Trump'ın zaferine sevinen milyonlarca insan oldu. Bunların arasında teknoloji liderleri de var. Elon Musk'ttan Jeff Bezos'a, Donald Trump'ın zaferi hakkında teknoloji liderleri neler düşünüyor? Beraber bakalım...
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Donald Trump'ın genel seçimleri kazanmasının ardından ABD halkı tam anlamıyla ikiye bölündü.
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Donald Trump'ın tekrardan seçilmesine sevinen isimler de vardı tabii. Bu isimlerin başında teknoloji devlerinin yöneticileri geliyor.
Örneğin, seçim sonuçları açıklandıktan kısa süre sonra Elon Musk, sosyal medya platformu X’te paylaştığı gönderide Amerikan halkının "bu gece Donald Trump’a değişim için çok net bir yetki verdiğini" belirtti.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’te yaptığı açıklamada Trump’ın kazanmasını “kesin bir zafer” olarak nitelendirdi ve “ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar var” ifadelerini kullandı.
Apple CEO’su Tim Cook, X’teki paylaşımında, “ABD’nin yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlüğe öncülük etmeye ve bu değerlerle gelişmeye devam etmesini sağlamak” için Trump ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
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Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, Trump’ın zaferini “Amerikan inovasyonunun altın çağının başlangıcı” olarak değerlendirerek, yeni başkanın yönetimiyle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Trump'ın zaferini “olağanüstü bir siyasi geri dönüş ve kararlı bir zafer” şeklinde değerlendirdi.
OpenAI CEO'su Sam Altman da Trump’a “görevinde büyük başarılar” diledi ve bir sonraki paylaşımında, “ABD’nin, yapay zeka gelişiminde demokratik değerlerle liderliğini sürdürmesinin kritik öneme sahip olduğunu” ifade etti.
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