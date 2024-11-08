Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos: Donald Trump'ın Seçim Zaferi Hakkında Teknoloji Liderleri Neler Düşünüyor?

Kamala Harris ve Donald Trump'ın başabaş yarıştığı ABD seçimlerinin kazananı Donald Trump oldu. ABD halkı ikiye bölünse de Trump'ın zaferine sevinen milyonlarca insan oldu. Bunların arasında teknoloji liderleri de var. Elon Musk'ttan Jeff Bezos'a, Donald Trump'ın zaferi hakkında teknoloji liderleri neler düşünüyor? Beraber bakalım...