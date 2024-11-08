"İlişkisi İçin Çabalayan Kadın" Örnekleriyle Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

İlişkinin neredeyse büyük bir kısmı çabalamaktan geçiyor. Sizler de takdir edersiniz ki iki tarafın da alma-verme dengesi tutturulduğunda o ilişkinin ömrü biraz daha uzayabiliyor. Peki 'ilişkisi için çabalayan kadın' nasıl olur? Bir kullanıcı, 'İlişkisi için çabalayan kadın çekiciliği' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı, 'ilişkisi için çabalayan kadın' örnekleri vererek hem güldürdü hem düşündürdü.😂