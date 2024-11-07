Belçika’da Farklı Çağlardan Kemiklerle Birleştirilmiş Yüzlerce Yıllık Bir İskeletin Gizemi Çözüldü
Belçika’da Farklı Çağlardan Kemiklerle Birleştirilmiş Yüzlerce Yıllık Bir İskeletin Gizemi Çözüldü
Belçika’da bir Roma mezarında bulunan ilginç bir iskelet, arkeologları şaşırttı. İlk başta sıradan bir gömü gibi görünen iskelet, yapılan testlerle Roma döneminin çok ötesine, Taş Devri’ne kadar uzanan kemiklerden oluştuğunu gösterdi. Yani farklı çağlardan kemikler bir araya getirilmiş. Uzmanlar, bu mezarın ya dini bir inanışla ya da özenle hazırlanmış bir ritüel gereği bu şekilde düzenlenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu keşif, eski insanların ölüm ve ruh hakkındaki düşüncelerine dair yeni ipuçları veriyor.
Not: Görseller temsili olabilir.
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Arkeologlar, Belçika’da sıra dışı bir keşfe imza attı.
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İskeletin Roma dönemine ait cenin pozisyonunda bulunması dikkat çekerken, kemiklerin iki ihtimalle bir araya getirilmiş olabileceği düşünülüyor.
İlk ihtimale göre, Taş Devri’ne ait bir mezar yanlışlıkla açıldı ve Romalılar mezarı "tamamlamak" için bir kafatası ekledi.
Hangi ihtimal doğru olursa olsun, kemiklerin dikkatle seçilip dizilmesi, bu mezarın özenli bir düzenleme olduğunu ortaya koyuyor.
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