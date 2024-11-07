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Belçika’da Farklı Çağlardan Kemiklerle Birleştirilmiş Yüzlerce Yıllık Bir İskeletin Gizemi Çözüldü

Belçika’da Farklı Çağlardan Kemiklerle Birleştirilmiş Yüzlerce Yıllık Bir İskeletin Gizemi Çözüldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 23:03

Belçika’da bir Roma mezarında bulunan ilginç bir iskelet, arkeologları şaşırttı. İlk başta sıradan bir gömü gibi görünen iskelet, yapılan testlerle Roma döneminin çok ötesine, Taş Devri’ne kadar uzanan kemiklerden oluştuğunu gösterdi. Yani farklı çağlardan kemikler bir araya getirilmiş. Uzmanlar, bu mezarın ya dini bir inanışla ya da özenle hazırlanmış bir ritüel gereği bu şekilde düzenlenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu keşif, eski insanların ölüm ve ruh hakkındaki düşüncelerine dair yeni ipuçları veriyor.

Not: Görseller temsili olabilir.

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Arkeologlar, Belçika’da sıra dışı bir keşfe imza attı.

Arkeologlar, Belçika’da sıra dışı bir keşfe imza attı.

Arkeologlar, 1970’lerde bir Roma mezarında bulunan ancak radyokarbon testleri sonrası yalnızca Roma dönemine değil, Taş Devri’ne kadar uzanan kemiklerden oluştuğu anlaşılan ilginç bir iskeletin gizemini çözmeye çalışıyor.

İskeletin Roma dönemine ait cenin pozisyonunda bulunması dikkat çekerken, kemiklerin iki ihtimalle bir araya getirilmiş olabileceği düşünülüyor.

İskeletin Roma dönemine ait cenin pozisyonunda bulunması dikkat çekerken, kemiklerin iki ihtimalle bir araya getirilmiş olabileceği düşünülüyor.

İlk ihtimale göre, Taş Devri’ne ait bir mezar yanlışlıkla açıldı ve Romalılar mezarı "tamamlamak" için bir kafatası ekledi.

İlk ihtimale göre, Taş Devri’ne ait bir mezar yanlışlıkla açıldı ve Romalılar mezarı "tamamlamak" için bir kafatası ekledi.

Diğer ihtimalde ise, Gallo-Roma döneminde Neolitik kemikler ve Roma dönemi kafatası bilinçli olarak bir araya getirildi.

Hangi ihtimal doğru olursa olsun, kemiklerin dikkatle seçilip dizilmesi, bu mezarın özenli bir düzenleme olduğunu ortaya koyuyor.

Hangi ihtimal doğru olursa olsun, kemiklerin dikkatle seçilip dizilmesi, bu mezarın özenli bir düzenleme olduğunu ortaya koyuyor.

Aslında eski dönemlerde ölüm ve ruh inançlarının düşündüğümüzden çok daha karmaşık...

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