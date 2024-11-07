Kütüphanede Yer Tutmak İçin Çanta Koyan Kişileri Görünce Bir Miktar Sinirlenebilirsiniz

Zaman zaman kütüphanede yer bulmakta zorluk yaşayabiliriz. Okullarda ve ortak kütüphanelerde yer tutan birçok kişiyle karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da kütüphanede karşılaştığı manzarayı paylaştı. Boş masaları çantayla tutan kişiler, görenlere adeta sinir krizi geçirtti. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.