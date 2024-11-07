Kütüphanede Yer Tutmak İçin Çanta Koyan Kişileri Görünce Bir Miktar Sinirlenebilirsiniz
Kütüphanede Yer Tutmak İçin Çanta Koyan Kişileri Görünce Bir Miktar Sinirlenebilirsiniz
Zaman zaman kütüphanede yer bulmakta zorluk yaşayabiliriz. Okullarda ve ortak kütüphanelerde yer tutan birçok kişiyle karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da kütüphanede karşılaştığı manzarayı paylaştı. Boş masaları çantayla tutan kişiler, görenlere adeta sinir krizi geçirtti. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Kütüphane en yaygın kullanılan çalışma alanlarından bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki sessizlik ve disiplin son derece önemli.
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Bir kullanıcı da kütüphanede gördüğü ilginç manzarayı paylaştı. Öğrencilerin boş masalara çanta koyarak yer tutması sinirleri fena bozdu.
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siz akıllı ve eğitim meraklısı mi oluyorsunuz simdi😒😒