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Cinsiyet Değiştirmişti: Elon Musk'ın Kızı Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Ülkeyi Terk Edeceğini Açıkladı

Cinsiyet Değiştirmişti: Elon Musk'ın Kızı Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Ülkeyi Terk Edeceğini Açıkladı

Donald Trump Elon Musk abd seçimleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 16:57

Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyet değişim sürecine girmiş, ismini değiştirerek sosyal medyanın gündemi olmuştu. ABD genel seçimleri Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmıştı. Elon Musk'ın 'ölü' bildiği kızı Wilson ise Donald Trump'ın zaferi sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ABD'den umudunu kestiğini ve burayla bağını koparmak istediğini dile getirdi. Wilson, ABD'deki bu zihniyetin değişmeyeceği düşüncesinde.

Açıklamaların detayları için sizleri şöyle alalım👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/11/07/us-news...
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Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyetini ve ismini değiştirmesiyle gündeme gelmişti.

Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyetini ve ismini değiştirmesiyle gündeme gelmişti.

Donald Trump'ın genel seçimlerde tekrardan ABD Başkanı olmasının ardından tüm ülke adeta ikiye bölündü.

Donald Trump'ın genel seçimlerde tekrardan ABD Başkanı olmasının ardından tüm ülke adeta ikiye bölündü.

Donald Trump'ın rakibi Kamala Harris'in destekçileri ise Cumhuriyetçilere epey bi' tepki gösterdi.

Donald Trump'ın rakibi Kamala Harris'in destekçileri ise Cumhuriyetçilere epey bi' tepki gösterdi.

Tepki gösteren isimlerin arasında Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson da vardı. Kendisi, Trump'ın zaferinden sonra ABD'yi terk edeceğini açıkladı.

Tepki gösteren isimlerin arasında Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson da vardı. Kendisi, Trump'ın zaferinden sonra ABD'yi terk edeceğini açıkladı.

Wilson, babası Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson’ın kızı olarak, ABD'de kendini rahat hissetmediğini belirtiyor.

Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, kendisinin bu ülkede bir gelecek göremediğini açıkladı.

Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, kendisinin bu ülkede bir gelecek göremediğini açıkladı.
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Trump’ın olası trans karşıtı politikalarının etkisinden bağımsız olarak, böyle bir seçimi yapan insanların burada kalıcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Wilson daha önce babasını, kendisinin cinsiyet geçiş sürecine destek vermeyen ve hayatında yeterince yer almayan bir ebeveyn olmakla suçlamıştı.

Trump’ın olası trans karşıtı politikalarının etkisinden bağımsız olarak, böyle bir seçimi yapan insanların burada kalıcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Wilson daha önce babasını, kendisinin cinsiyet geçiş sürecine destek vermeyen ve hayatında yeterince yer almayan bir ebeveyn olmakla suçlamıştı.

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