Cinsiyet Değiştirmişti: Elon Musk'ın Kızı Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Ülkeyi Terk Edeceğini Açıkladı
Cinsiyet Değiştirmişti: Elon Musk'ın Kızı Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Ülkeyi Terk Edeceğini Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2024/11/07/us-news...
Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyet değişim sürecine girmiş, ismini değiştirerek sosyal medyanın gündemi olmuştu. ABD genel seçimleri Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmıştı. Elon Musk'ın 'ölü' bildiği kızı Wilson ise Donald Trump'ın zaferi sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ABD'den umudunu kestiğini ve burayla bağını koparmak istediğini dile getirdi. Wilson, ABD'deki bu zihniyetin değişmeyeceği düşüncesinde.
Açıklamaların detayları için sizleri şöyle alalım👇
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Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyetini ve ismini değiştirmesiyle gündeme gelmişti.
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Donald Trump'ın genel seçimlerde tekrardan ABD Başkanı olmasının ardından tüm ülke adeta ikiye bölündü.
Donald Trump'ın rakibi Kamala Harris'in destekçileri ise Cumhuriyetçilere epey bi' tepki gösterdi.
Tepki gösteren isimlerin arasında Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson da vardı. Kendisi, Trump'ın zaferinden sonra ABD'yi terk edeceğini açıkladı.
Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, kendisinin bu ülkede bir gelecek göremediğini açıkladı.
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Trump’ın olası trans karşıtı politikalarının etkisinden bağımsız olarak, böyle bir seçimi yapan insanların burada kalıcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Wilson daha önce babasını, kendisinin cinsiyet geçiş sürecine destek vermeyen ve hayatında yeterince yer almayan bir ebeveyn olmakla suçlamıştı.
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