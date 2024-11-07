Cinsiyet Değiştirmişti: Elon Musk'ın Kızı Donald Trump'ın Zaferinden Sonra Ülkeyi Terk Edeceğini Açıkladı

Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, 2022 yılında cinsiyet değişim sürecine girmiş, ismini değiştirerek sosyal medyanın gündemi olmuştu. ABD genel seçimleri Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmıştı. Elon Musk'ın 'ölü' bildiği kızı Wilson ise Donald Trump'ın zaferi sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ABD'den umudunu kestiğini ve burayla bağını koparmak istediğini dile getirdi. Wilson, ABD'deki bu zihniyetin değişmeyeceği düşüncesinde.

Açıklamaların detayları için sizleri şöyle alalım👇