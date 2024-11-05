Donald Trump'ın "Oy Verin" Çağrısı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Sonuçları büyük bir merakla beklenen ABD genel seçimlerinin açıklanmasına saatler kaldı. Kamal Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı bu seçimlerin ardından neler olacağı da gündemin asıl merak konusu. Ortalık kızışmışken başkan adayı Donald Trump, kendi Twitter (X) hesabından 'Yerinizden ayrılmayın' çağrısında bulundu. Trump'ın 'seçim' çağrısı hepimize bir yerlerden tanıdık geldi.