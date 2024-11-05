Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Donald Trump'ın "Oy Verin" Çağrısı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Donald Trump'ın "Oy Verin" Çağrısı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Donald Trump abd seçimleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 00:22

Sonuçları büyük bir merakla beklenen ABD genel seçimlerinin açıklanmasına saatler kaldı. Kamal Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı bu seçimlerin ardından neler olacağı da gündemin asıl merak konusu. Ortalık kızışmışken başkan adayı Donald Trump, kendi Twitter (X) hesabından 'Yerinizden ayrılmayın' çağrısında bulundu. Trump'ın 'seçim' çağrısı hepimize bir yerlerden tanıdık geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu gece sonucu belli olacak olan ABD genel seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris'in mücadelesini izliyoruz.

Bu gece sonucu belli olacak olan ABD genel seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris'in mücadelesini izliyoruz.

Birkaç saat önce oyunu kullanan Donald Trump, "İyi gidiyoruz" mesajı vermişti.

Birkaç saat önce oyunu kullanan Donald Trump, "İyi gidiyoruz" mesajı vermişti.

Anlatmıştık:

Şimdi de başkan adayı Trump, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "Cumhuriyetçiler: Harika gidiyoruz! Yerinizden ayrılmayın. Yerinizi kapmalarına izin vermeyin. YERİNİZDEN AYRILMAYIN VE OY VERİN!" çağrısında bulundu.

Şimdi de başkan adayı Trump, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "Cumhuriyetçiler: Harika gidiyoruz! Yerinizden ayrılmayın. Yerinizi kapmalarına izin vermeyin. YERİNİZDEN AYRILMAYIN VE OY VERİN!" çağrısında bulundu.
twitter.com

Trump'ın bu çağrısı da bazı kullanıcılara bir yerlerden tanıdık geldi.

Trump'ın bu çağrısı da bazı kullanıcılara bir yerlerden tanıdık geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın