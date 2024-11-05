Donald Trump'ın "Oy Verin" Çağrısı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Donald Trump'ın "Oy Verin" Çağrısı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Sonuçları büyük bir merakla beklenen ABD genel seçimlerinin açıklanmasına saatler kaldı. Kamal Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı bu seçimlerin ardından neler olacağı da gündemin asıl merak konusu. Ortalık kızışmışken başkan adayı Donald Trump, kendi Twitter (X) hesabından 'Yerinizden ayrılmayın' çağrısında bulundu. Trump'ın 'seçim' çağrısı hepimize bir yerlerden tanıdık geldi.
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Bu gece sonucu belli olacak olan ABD genel seçimlerinde Donald Trump ve Kamala Harris'in mücadelesini izliyoruz.
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Birkaç saat önce oyunu kullanan Donald Trump, "İyi gidiyoruz" mesajı vermişti.
Şimdi de başkan adayı Trump, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "Cumhuriyetçiler: Harika gidiyoruz! Yerinizden ayrılmayın. Yerinizi kapmalarına izin vermeyin. YERİNİZDEN AYRILMAYIN VE OY VERİN!" çağrısında bulundu.
Trump'ın bu çağrısı da bazı kullanıcılara bir yerlerden tanıdık geldi.
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