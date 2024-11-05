Donald Trump Oyunu Kullandı: “Çok İyi Gidiyoruz”

ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ederken, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump oyunu Florida’da kullandı. Trump, seçim sonuçlarının bu akşam açıklanmasını beklediğini söyledi ve “Çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.