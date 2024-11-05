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Donald Trump Oyunu Kullandı: “Çok İyi Gidiyoruz”

Donald Trump Oyunu Kullandı: “Çok İyi Gidiyoruz”

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 21:13

ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ederken, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump oyunu Florida’da kullandı. Trump, seçim sonuçlarının bu akşam açıklanmasını beklediğini söyledi ve “Çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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ABD’de gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris’in yarıştığı seçimde oy verme işlemi devam ediyor.

ABD’de gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris’in yarıştığı seçimde oy verme işlemi devam ediyor.

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Donald Trump, bugün oyunu Florida’da kullandı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, bugün oyunu Florida’da kullandı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Destekçilerinin seçime katılımlarından memnun olduğunu söyleyen Trump, “Çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin seçime katılımlarından memnun olduğunu söyleyen Trump, “Çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, seçim sonuçlarının bu gece açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Trump ayrıca, seçim sonuçlarının bu gece açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Donald Trump başkanlığı sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump’ın seçimleri etkilemek için erken zafer ilan edeceğini söyledi.

Öte yandan, Donald Trump başkanlığı sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump’ın seçimleri etkilemek için erken zafer ilan edeceğini söyledi.

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