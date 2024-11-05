ABD Başkanlık Seçimi: Yeni ABD Başkanı Ne Zaman Belli Olacak?

ABD’de bugün 244 milyon seçmen sandık başına gidecek ve yeni ABD başkanını seçmek için oy kullanacak. Türkiye saati ile 14.00’te başlayan oy verme işleminde ilk sandık sonuçları ise 6 Kasım Çarşamba saat 02.00’de belli olacak. İki aday arasında yakın geçmesi beklenen seçimde yeni ABD başkanı ilk sandık sonuçlarıyla birlikte belli olabilir. Ancak sürecin uzaması hatta haftalar sürmesi bile mümkün.