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ABD Başkanlık Seçimi: Yeni ABD Başkanı Ne Zaman Belli Olacak?

ABD Başkanlık Seçimi: Yeni ABD Başkanı Ne Zaman Belli Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 17:58

ABD’de bugün 244 milyon seçmen sandık başına gidecek ve yeni ABD başkanını seçmek için oy kullanacak. Türkiye saati ile 14.00’te başlayan oy verme işleminde ilk sandık sonuçları ise 6 Kasım Çarşamba saat 02.00’de belli olacak. İki aday arasında yakın geçmesi beklenen seçimde yeni ABD başkanı ilk sandık sonuçlarıyla birlikte belli olabilir. Ancak sürecin uzaması hatta haftalar sürmesi bile mümkün.

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ABD halkı, bugün 47’inci başkanını seçmek için oy kullanıyor.

ABD halkı, bugün 47’inci başkanını seçmek için oy kullanıyor.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris’in yarıştığı seçimin sonuçları da tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris’in yarıştığı seçimin sonuçları da tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yarışın ne kadar çekişmeli olduğuna bağlı olarak sonuçların belli olması birkaç saat, birkaç gün ve hatta haftalar sürebilir.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yarışın ne kadar çekişmeli olduğuna bağlı olarak sonuçların belli olması birkaç saat, birkaç gün ve hatta haftalar sürebilir.

Kaynak

ABD’nin doğu eyaletlerinde sandıklar Türkiye saati ile 02.00’de kapanacak. Tüm sandıkların kapanması ve oy verme işlemin bitmesi ise 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.00’da olacak.

ABD’nin doğu eyaletlerinde sandıklar Türkiye saati ile 02.00’de kapanacak. Tüm sandıkların kapanması ve oy verme işlemin bitmesi ise 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.00’da olacak.

Anketlerde iki adayın da çok yakın gitmesi sebebiyle birçok sandıkta itiraz olacağı ve yeniden sayım yapılacağı iddia ediliyor.

Anketlerde iki adayın da çok yakın gitmesi sebebiyle birçok sandıkta itiraz olacağı ve yeniden sayım yapılacağı iddia ediliyor.
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Bazı başkanlık yarışlarında kazanan, seçim gecesi geç saatlerde ya da ertesi sabah erken saatlerde belli olmuştu.

Bazı başkanlık yarışlarında kazanan, seçim gecesi geç saatlerde ya da ertesi sabah erken saatlerde belli olmuştu.

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