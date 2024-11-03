Başkan Adayına Oy Vermiyorlar! Peki ABD'de Halk Nasıl Oy Kullanıyor, Kime Oy Veriyor?
Başkan Adayına Oy Vermiyorlar! Peki ABD'de Halk Nasıl Oy Kullanıyor, Kime Oy Veriyor?
Tüm Dünya gözünü 5 Kasım'daki ABD seçimlerine çevirdi. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın yarışacağı bu seçimde, şimdiye kadar 65 milyondan fazla seçmen oyunu kullandı.
Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? ABD seçimlerinde halk nasıl oy kullanıyor?
Gelin, detaylıca inceleyelim.
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ABD vatandaşları, ülkelerini 4 yıl boyunca yönetecek kişiyi seçmek için sandık başında.
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Peki ABD'de seçim nasıl işliyor, halk kime oy veriyor?
2016 yılındaki seçimleri kazann D. Trump, 304 delegeye ulaşmıştı.
Seçimde sadece başkan belirlenmiyor.
Seçmenler, erken oy kullanma döneminden de yararlanabiliyor.
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Peki ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
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