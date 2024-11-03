Başkan Adayına Oy Vermiyorlar! Peki ABD'de Halk Nasıl Oy Kullanıyor, Kime Oy Veriyor?

ABD'de 'Electoral College' (Seçiciler Kurulu) denen bir kurul bulunuyor. Bu kurul, başkanı seçen organ. Vatandaşlar, direkt olarak başkan adaylarına oy vermek yerine Seçiciler Kurulu üyelerini seçiyor.

Seçiciler Kurulu, halk oyuyla seçilen 538 üyeden oluşuyor. Kurul, başkanı ve yardımcısını seçiyor.

Bir Başkan adayının da seçimi kazanması için 270 Seçiciler Kurulu oyu alması gerekli. Dolayısıyla, bir başkanın seçilmesi için aldığı oy oranı değil, kazandığı delegeler belirleyici oluyor.