Fenomen Sincaba Ötanazi Yapıldı: Elon Musk'tan ABD Hükümeti'ne "Ölüm Makinesi" Tepkisi
Fenomen Sincaba Ötanazi Yapıldı: Elon Musk'tan ABD Hükümeti'ne "Ölüm Makinesi" Tepkisi
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Peanut isimli sosyal medya fenomeni sincabın hikayesi, bundan tam 7 yıl önce başlamıştı.
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Fakat takipçilerinin artmasıyla, sincabı Bakanlık yetkililerine ihbar edenler de çoğaldı. ABD yasalarına göre, vahşi hayvanları doğadan kopartarak sahiplenmek yasak.
Binlerce kişi Peanut'un geri dönmesi için imza atmış olsa da DEC yetkilieri, minik sincabın kuduz testinin pozitif çıktığını ve bir kişiyi ısırdığını belirterek ötanazi yapıldığını açıkladı.
"Eğer beni devirirsen, hayal edebileceğinden çok daha güçlü olurum"
Hükümetin evinize dalıp evcil hayvanınızı öldürmesine izin verilmemeli! Bu berbat bir şey. Evcil bir sincap beslemek yasadışı olsa bile (ki olmamalı), neden PNut'ı ormana salmak yerine öldürüyorsunuz?!
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"Başkan Trump sincapları kurtaracak."
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