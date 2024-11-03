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Fenomen Sincaba Ötanazi Yapıldı: Elon Musk'tan ABD Hükümeti'ne "Ölüm Makinesi" Tepkisi

Fenomen Sincaba Ötanazi Yapıldı: Elon Musk'tan ABD Hükümeti'ne "Ölüm Makinesi" Tepkisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.11.2024 - 11:36

Sosyal medyanın fenomen sincabı Peanut'a ötanazi uygulandı. Sincabı doğadan kurtarıp sahiplenen kişi, vahşi hayvan sahiplenmenin yasak olduğu ABD'ye göre suç işledi. Gelen ihbarlar üzerine sincaba el konulurken konuya karşı çıkanlardan birisi de Elon Musk oldu.

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Peanut isimli sosyal medya fenomeni sincabın hikayesi, bundan tam 7 yıl önce başlamıştı.

Peanut isimli sosyal medya fenomeni sincabın hikayesi, bundan tam 7 yıl önce başlamıştı.

ABD'nin New York eyalatinde yaşayan Mark Longo, doğada kötü halde bulduğu yavru sincabı kurtarmış, daha sonra evinde beslemeye başlamıştı. Daha sonra kendisine bir sosyal medya hesabı açtı, 600 binden fazla da takipçiye ulaştı.

Fakat takipçilerinin artmasıyla, sincabı Bakanlık yetkililerine ihbar edenler de çoğaldı. ABD yasalarına göre, vahşi hayvanları doğadan kopartarak sahiplenmek yasak.

Fakat takipçilerinin artmasıyla, sincabı Bakanlık yetkililerine ihbar edenler de çoğaldı. ABD yasalarına göre, vahşi hayvanları doğadan kopartarak sahiplenmek yasak.

Mark Longo, kendisini ihbar eden sayısız kişi olduğunu, ayrıca komşularının da kendisini vahşi hayvan beslediği için şikayet ettiğini öğrendi. Longo'nun evine gelen Çevre Koruma Bakanlığı (DEC) yetkilileri, sincaba el koydu.

Binlerce kişi Peanut'un geri dönmesi için imza atmış olsa da DEC yetkilieri, minik sincabın kuduz testinin pozitif çıktığını ve bir kişiyi ısırdığını belirterek ötanazi yapıldığını açıkladı.

Binlerce kişi Peanut'un geri dönmesi için imza atmış olsa da DEC yetkilieri, minik sincabın kuduz testinin pozitif çıktığını ve bir kişiyi ısırdığını belirterek ötanazi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada binlerce kişi, Peanut için yas tutmaya başlamışken Elon Musk da düşüncelerini paylaşmakta gecikmedi.

"Eğer beni devirirsen, hayal edebileceğinden çok daha güçlü olurum"

"Eğer beni devirirsen, hayal edebileceğinden çok daha güçlü olurum"
twitter.com

Hükümetin evinize dalıp evcil hayvanınızı öldürmesine izin verilmemeli! Bu berbat bir şey. Evcil bir sincap beslemek yasadışı olsa bile (ki olmamalı), neden PNut'ı ormana salmak yerine öldürüyorsunuz?!

Hükümetin evinize dalıp evcil hayvanınızı öldürmesine izin verilmemeli! Bu berbat bir şey. Evcil bir sincap beslemek yasadışı olsa bile (ki olmamalı), neden PNut'ı ormana salmak yerine öldürüyorsunuz?!
twitter.com
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"Başkan Trump sincapları kurtaracak."

"Başkan Trump sincapları kurtaracak."
twitter.com
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