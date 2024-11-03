2024 ABD Seçimleri Ne Zaman? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Aday Önde?
2024 ABD Seçimleri Ne Zaman? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Aday Önde?
2024 yılında dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan biri hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimleri. Seçimler yaklaştıkça birçok kişi seçimin ne zaman yapılacağını ve anketlerde hangi adayın önde olduğunu merak ediyor.
Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman? Amerika'da başkanlık seçimi anketlerine göre hangi aday önde?
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2024 ABD Başkanlık Seçimleri Ne Zaman?
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ABD Başkanlık Seçimlerinde Hangi Aday Önde?
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