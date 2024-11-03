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2024 ABD Seçimleri Ne Zaman? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Aday Önde?

2024 ABD Seçimleri Ne Zaman? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Aday Önde?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 11:29

2024 yılında dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan biri hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimleri. Seçimler yaklaştıkça birçok kişi seçimin ne zaman yapılacağını ve anketlerde hangi adayın önde olduğunu merak ediyor.

Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman? Amerika'da başkanlık seçimi anketlerine göre hangi aday önde?

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2024 ABD Başkanlık Seçimleri Ne Zaman?

2024 ABD Başkanlık Seçimleri Ne Zaman?

Amerika'da başkanlık yarışını Kamala Harris'in mi yoksa Donald Trump'ın mı kazanacağı tartışılırken, ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Amerikalılar, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında bir tercih yapacak.

ABD Başkanlık Seçimlerinde Hangi Aday Önde?

ABD Başkanlık Seçimlerinde Hangi Aday Önde?

ABD’de yapılan son ankette, başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Kamala Harris’in ülke genelinde oy oranları yüzde 48 ile eşit çıktı.

20-23 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmenle telefonda yapılan ankette, iki adayın oy oranları eşitti.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda ise Donald Trump ekonomi ve göçmen sorununda öndeyken, diğer aday Kamala Harris ise demokrasi kaygısı ve kürtaj konusunda tercih edilen aday olarak öne çıktı.

ABD Başkanlık Seçiminde Kimler Oy Kullanabilir?

ABD Başkanlık Seçiminde Kimler Oy Kullanabilir?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı, dört yılda bir yapılan ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir.

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