Kamala Harris mi? Donald Trump mı? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Ünlü Kimi Destekliyor?
Kamala Harris mi? Donald Trump mı? ABD Başkanlık Seçiminde Hangi Ünlü Kimi Destekliyor?
5 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminde yarış hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi ünlü kimi destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!
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5 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminde yarış hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki.
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ABD'nin dünyaca ünlü isimleri de kimi zaman paylaşımları kimi zaman da açıklamaları ile hangi ismi desteklediklerini açıkça ifade ediyor. Peki hangi ünlü isim kimi destekliyor? Gelin birlikte bakalım!
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri. Elon Musk, Trump'a suikast girişiminden kısa bir süre sonra ünlü ismi desteklediğini duyurmuştu hatırlarsanız.
Ünlü şarkıcı Beyonce, Kamala Harris için bir mitinge katılarak "Ben burada bir ünlü olarak değilim, bir politikacı olarak değilim. Ben burada bir anne olarak bulunuyorum" açıklamalarında bulunmuş ve Harris'i desteklediğini duyurmuştu.
Trump hakkında eleştirilerde bulunan ünlü rapçi Eminem de "Başkan Yardımcısı Harris'in bu ülke için bu özgürlüklerin ve diğer pek çok özgürlüğün korunacağı ve destekleneceği bir geleceği desteklediğini düşünüyorum" açıklamaları ile Harris'i desteklediğini duyurmuştu.
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Taylor Swift, Kamala Harris'i desteklediğini bir Instagram gönderisiyle açıklamıştı.
50 Cent de başkanlık yarışında Donald Trump'ı destekleyen isimlerden bir tanesi.
Sex and the City'nin yıldız ismi Sarah Jessica Parker, Kamala Harris'in neden oy aldığına dair 31 nedeni sıralamanın yanı sıra 'Harris Walz' posteriyle poz verdiği bir fotoğrafı da Instagram'da paylaşmıştı.
ABD başkanlık yarışında Kamala Harris'e destek veren diğer isimler arsında ise Cher, Marc Anthony, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Cardi B, Kesha, Billie Eilish ve kardeşi Finneas yer alıyor.
Harris'in destekçileri arasında olduğu bilinen diğer ünlü isimler ise Bill Gates, Michael Bloomberg, Netflix CEO'su Reed Hastings, yönetmen Steven Spielberg, Jane Fonda, Ben Stiller, John Stamos, Matt Damon, Jennifer Aniston, Robert De Niro.
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ABD başkanlık yarışında Donald Trump'ı desteklediğini belirten ünlü isimler arasında ise Kid Rock, Amber Rose, Dennis Quaid, Jon Voight, Andrew Beal, Cameron, Tyler Winklevoss, Don Ahern, Roger Penske, Richard Kurtz, Antonio Gracias ve Douglas Leone yer alıyor!
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