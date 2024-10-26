Onedio'ya Konuk Olan Hasan Can Kaya Ünlülerin Yüzünde Kaç Estetik Olduğunu Tahmin Etti!
Onedio'ya Konuk Olan Hasan Can Kaya Ünlülerin Yüzünde Kaç Estetik Olduğunu Tahmin Etti!
Mizah anlayışı ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Onedio YouTube’a konuk oldu. Kaya, ünlülerin yüzünde kaç estetik olduğunu tahmin etmeye çalıştı!
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Onedio YouTube’a konuk olan Hasan Can Kaya, ünlülerin yüzünde kaç estetik olduğunu tahmin etmeye çalıştı!
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Kaya'nın birçok tahmini doğru yapmasının yanı sıra ünlülerin estetiklerini teker teker satması da dikkatlerden kaçmadı!
İşte o anlar 👇🏻
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