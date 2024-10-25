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Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Röportaj Vermesini Arkadaşlarının Gülerek İzleyip Müdahale Etmemesi Tepki Çekti

Gülçin Santırcıoğlu'nun Sarhoş Röportaj Vermesini Arkadaşlarının Gülerek İzleyip Müdahale Etmemesi Tepki Çekti

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 23:57

2. Sayfa'ya röportaj veren Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu'nun röportajı şaşırttı. Sarhoş röportaj veren Santırcıoğlu'na arkadaşlarının müdahale etmemesi tepki çekti.

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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Geçtiğimiz saatlerde konserde görüntülenen Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarına verdiği röportaj ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde konserde görüntülenen Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarına verdiği röportaj ile gündeme geldi.

Sarhoş olduğu görülen ünlü oyuncunun "Bana ne Seyran'dan" çıkışı gündem olurken Santırcıoğlu'nun "İfakat ne olacak benim derdim o" isyanıyla da dikkat çekti.

Sarhoş olduğu görülen ünlü oyuncunun "Bana ne Seyran'dan" çıkışı gündem olurken Santırcıoğlu'nun "İfakat ne olacak benim derdim o" isyanıyla da dikkat çekti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü ismin röportajında dikkat çeken bir diğer detay ise Santırcıoğlu'nun röportajına tepki vermeyip gülerek izleyen arkadaşları oldu! Santırcıoğlu'na müdahale etmeyen arkadaşları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Ünlü ismin röportajında dikkat çeken bir diğer detay ise Santırcıoğlu'nun röportajına tepki vermeyip gülerek izleyen arkadaşları oldu! Santırcıoğlu'na müdahale etmeyen arkadaşları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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