Sarhoş mu? Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Seyran Sorusuna Ateş Püskürdü
Sarhoş mu? Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Seyran Sorusuna Ateş Püskürdü
Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarıyla yaptığı Yalı Çapkını röportajıyla şaşırttı. Sarhoş bir şekilde soruları yanıtlayan Santırcıoğlu, 'Banane abi Seyran'dan' diyerek şoke etti.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarıyla yaptığı röportajla gündem oldu.
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Yalı Çapkını hakkında soruları yanıtlayan Santırcıoğlu'nun verdiği yanıtlar ve tavrı akıllara sarhoş olabileceğini getirirken o anlar görenleri şaşırttı.
"Seyran'ın son durumu ne olacak?" sorusuna "Banane abi Seyran'dan" yanıtı veren Santırcıoğlu, "İfakat ne olacak benim derdim o" diyerek isyan etti.
Santırcıoğlu dizinin final yapacağı iddialarına ise "Banane abi ben yapımcı mıyım?" diyerek röportajı sonlandırdı.
İşte o anlar:
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