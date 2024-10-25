Sarhoş mu? Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Seyran Sorusuna Ateş Püskürdü

Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarıyla yaptığı Yalı Çapkını röportajıyla şaşırttı. Sarhoş bir şekilde soruları yanıtlayan Santırcıoğlu, 'Banane abi Seyran'dan' diyerek şoke etti.

KAYNAK: 2. Sayfa