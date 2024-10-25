Sahneleri Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık
Sahneleri Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu bomba gibi ilerlerken Birsen Altuntaş, diziden iki önemli oyuncunun ayrılacağını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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Cuma akşamlarına damga vuran dizi reytinglerde enfes bir başarı sergilerken Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti hakkında şaşırtan bir haber yayınladı.
Altuntaş'ın haberine göre diziye 2. sezonda dahil olan Kaan Taşaner ve 3. sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde diziye veda edecek.
Doğa'nın hayatına giren Giray, öncelerde seyirci tarafından çok sevilirken 3. sezonda üvey annesi Heves'le ilişki yaşamaya başlaması ve yayınlanan cesur sahneler tepki toplamıştı.
Altuntaş'ın haberine göre önce Heves'e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrılacak.
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