Görüş Bildir
Haberler
TV
Sahneleri Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık

Sahneleri Tepki Çekmişti: Kızılcık Şerbeti'nden İki Bomba Ayrılık

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 20:46

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu bomba gibi ilerlerken Birsen Altuntaş, diziden iki önemli oyuncunun ayrılacağını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi reytinglerde enfes bir başarı sergilerken Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti hakkında şaşırtan bir haber yayınladı.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi reytinglerde enfes bir başarı sergilerken Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti hakkında şaşırtan bir haber yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre diziye 2. sezonda dahil olan Kaan Taşaner ve 3. sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde diziye veda edecek.

Altuntaş'ın haberine göre diziye 2. sezonda dahil olan Kaan Taşaner ve 3. sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde diziye veda edecek.

Doğa'nın hayatına giren Giray, öncelerde seyirci tarafından çok sevilirken 3. sezonda üvey annesi Heves'le ilişki yaşamaya başlaması ve yayınlanan cesur sahneler tepki toplamıştı.

Doğa'nın hayatına giren Giray, öncelerde seyirci tarafından çok sevilirken 3. sezonda üvey annesi Heves'le ilişki yaşamaya başlaması ve yayınlanan cesur sahneler tepki toplamıştı.

Altuntaş'ın haberine göre önce Heves'e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrılacak.

Altuntaş'ın haberine göre önce Heves'e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner diziden ayrılacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın