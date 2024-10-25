MasterChef'ten Elenen Zeynep, All Star Olacağını Duyurdu!
MasterChef'ten Elenen Zeynep, All Star Olacağını Duyurdu!
Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı Zeynep Gültepe, yarışmadan erken ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından başka bir ülkeye çalışmaya gittiğini duyuran Gültepe, MasterChef All Star'ın olacağını ve kendisinin de yer alacağını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024'ün ilk yarışmacısı olan Zeynep Gültepe, ne yazık ki yarışmaya erken veda edenler arasında yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmadan elenen Gültepe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanırken son yaptığı paylaşımda yurt dışına çalışmaya gittiğini duyurdu.
Takipçilerine MasterChef All Star'da olacağını belirten Gültepe, 2 yıllık çalışmanın ardından Türkiye'ye döneceğini yazdı.
Zeynep Gültepe'nin yazdığına göre MasterChef All Star 2 yıl içerisinde yapılacak gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın