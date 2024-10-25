MasterChef'ten Elenen Zeynep, All Star Olacağını Duyurdu!

Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı Zeynep Gültepe, yarışmadan erken ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından başka bir ülkeye çalışmaya gittiğini duyuran Gültepe, MasterChef All Star'ın olacağını ve kendisinin de yer alacağını belirtti.