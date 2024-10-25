Flaş Gelişme! Sandık Kokusu'ndan Tam 3 Oyuncu Ayrıldı
Flaş Gelişme! Sandık Kokusu'ndan Tam 3 Oyuncu Ayrıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla yeni yayın dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Senaryosunda ve kadrosunda değişiklikler olan diziden tam 3 oyuncunun ayrılık haberi geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, ilgi çekici konusuyla çok sevilmiş ve 2. sezonu garantilemişti.
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2. sezonda ağır dram havasından çıkan dizide ayrıca ciddi oyuncu değişiklikleri olurken ayrıca yeni bir başrol bile gelmişti.
Birsen Altuntaş, Sandık Kokusu'yla ilgili bomba bir haber vererek tam 3 oyuncunun kadrodan ayrıldığını duyurdu.
Bu oyuncular Reha'yı canlandıran Necim Memili, Lale'yi canlandıran Seda Türkmen ve Hande'yi canlandıran Ece İrtem oldu.
Bakalım bu karakterlerin ayrılışıyla Sandık Kokusu'nda ne gibi değişiklikler olacak?
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