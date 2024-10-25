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Flaş Gelişme! Sandık Kokusu'ndan Tam 3 Oyuncu Ayrıldı

Flaş Gelişme! Sandık Kokusu'ndan Tam 3 Oyuncu Ayrıldı

Sandık Kokusu
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 18:09

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla yeni yayın dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Senaryosunda ve kadrosunda değişiklikler olan diziden tam 3 oyuncunun ayrılık haberi geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, ilgi çekici konusuyla çok sevilmiş ve 2. sezonu garantilemişti.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, ilgi çekici konusuyla çok sevilmiş ve 2. sezonu garantilemişti.

2. sezonda ağır dram havasından çıkan dizide ayrıca ciddi oyuncu değişiklikleri olurken ayrıca yeni bir başrol bile gelmişti.

2. sezonda ağır dram havasından çıkan dizide ayrıca ciddi oyuncu değişiklikleri olurken ayrıca yeni bir başrol bile gelmişti.

Birsen Altuntaş, Sandık Kokusu'yla ilgili bomba bir haber vererek tam 3 oyuncunun kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, Sandık Kokusu'yla ilgili bomba bir haber vererek tam 3 oyuncunun kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Bu oyuncular Reha'yı canlandıran Necim Memili, Lale'yi canlandıran Seda Türkmen ve Hande'yi canlandıran Ece İrtem oldu.

Bu oyuncular Reha'yı canlandıran Necim Memili, Lale'yi canlandıran Seda Türkmen ve Hande'yi canlandıran Ece İrtem oldu.

Bakalım bu karakterlerin ayrılışıyla Sandık Kokusu'nda ne gibi değişiklikler olacak?

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