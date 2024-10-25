Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Ödül Kazanınca Hayranlardan Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Ödül Kazanınca Hayranlardan Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep karakteriyle kariyerinde parlak bir sıçrama yaşayan Mina Demirtaş dün Magazinci.com’un düzenlediği törende 'Yılın Umut Vadeden Oyuncusu' ödülünü aldı. Demirtaş'ın ödül almasının haberi sosyal medyaya hemen yayıldı.
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Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mina Demirtaş son yılların yıldızı en parlayan oyuncularından biri.
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Genç oyuncu geçtiğimiz gün Magazinci.com’un düzenlediği "24. İnternet Medyası Yılın En İyileri" ödüllerinin dağıtıldığı törende "Yılın Umut Vadeden Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.
Mina Demirtaş'ın ödül kazanmasının haberini alan hayranları onu övmekten geri durmadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kızıl Goncalar'daki oyunculuğuna bayıldığını dile getiren paylaşımlar yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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